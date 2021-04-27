增強健康防綫 在家亦可動起來

英國有研究發現，做運動是最具成本效益、可提升免疫力的方法。疫下人們因多種原因減少運動，但即使困在室內也可嘗試動起來，增強健康第一道防綫。

欠運動者染疫 死亡風險倍增

英國一項針對肺炎的研究發現，每周5日、每日至少30分鐘肢體運動，即可減少感染或死於傳染病風險37%，因經常運動可增加體內免疫球蛋白A（IgA）含量，幫助肺部抵禦病毒與細菌。此外，恒常運動的人在接種疫苗後，體內抗體含量會比常人高出50%。

疫苗之所以對此類人士更能奏效，主要因為他們一般較少出現肥胖、糖尿、冠心病等問題，運動本身亦可降低壓力水平與炎症併發的機率，而炎症與新冠肺炎死亡個案關係密切。另外，恒常運動亦可保持免疫系統活躍，學者稱做運動是提高疫苗效率最具成本效益的做法。

《英國運動醫學雜誌》（BJSM）本月發表的一項美國研究亦表示，缺乏運動可增加新冠死亡風險逾一倍，其傷害比吸煙、癡肥、高血壓乃至患癌皆更高。英國首相約翰遜因曾經感染過新冠病毒，康復後大受啟發，力推全民運動，自己亦多番示範如何在辦公室等室內空間進行掌上壓等運動。

然而，礙於疫情減少出外運動的機會，各地人們皆減少運動，例如英國一項調查顯示五分之一人承認看電視及打機多過運動，而本港亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）一項調查亦指，逾半港人自覺變肥及身體質素更差，33%出現「疫情肥」，運動量減少是罪魁禍首。

宜踏步繞行 勤做家務勿久坐

疫下最忌諱久坐不動，世衞建議每周應有至少150分鐘中等劇烈程度或75分鐘劇烈程度運動，又指在家中毋須特殊器材或較多空間亦可進行，簡單例如原地踏步或圍繞室內空間走路，已可幫助保持身體活躍，在家工作時也應盡量站立工作、聽電話等，而非坐下。

在家運動難免因為缺乏社交，導致缺少誘因。不過，若能善用社媒與視像對話功能與好友一邊聊天、一邊運動，也是可取做法，Zoom甚至在官網上提供多項建議，包括如何挑選合適運動與通訊器材、有助提高氣氛的音樂與燈光設定等。

哪怕是做家務也可起運動效果，簡單如拖地已可每小時燃燒近200卡路里。要避免疫下靜態生活，則需要利用身邊一切機會動起來，增強個人免疫力及豐富疫下生活。

▲ 有調查顯示，疫情期間逾半港人自覺變肥及身體質素更差，運動量減少是罪魁禍首。（資料圖片）