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手機睇YouTube 調整畫質省數據

行政人員版 2021/04/27

分享：

YouTube日前同步為iOS及Android版應用程式加入新功能，允許用戶調整畫質選項時，選擇「數據節省模式」。以手機在YouTube睇片時，就可以根據網絡狀況自行調整畫質，不用怕爆Data。

目前在

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欄名 : 科技新知

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