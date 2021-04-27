手機睇YouTube 調整畫質省數據 行政人員版 2021/04/27 分享： YouTube日前同步為iOS及Android版應用程式加入新功能，允許用戶調整畫質選項時，選擇「數據節省模式」。以手機在YouTube睇片時，就可以根據網絡狀況自行調整畫質，不用怕爆Data。 目前在 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 今日 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 2021/04/26 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 2021/04/26 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 2021/04/23 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 新版MacBook Pro 料配備Mini LED 2021/04/23 新版MacBook Pro 料配備Mini LED 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 iOS Android YouTube 4K 商業