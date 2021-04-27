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Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速

行政人員版 2021/04/27

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電動車Tesla不時更新Autopilot系統功能，改善安全問題。

據外電報道，有澳洲車主在Autopilot 2021.4.15版本中發現，當Tesla在濕滑路面行駛時，屏幕出現全新的速度標誌，估計是

...

欄名 : 科技新知

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