Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 行政人員版 2021/04/27 分享： 電動車Tesla不時更新Autopilot系統功能，改善安全問題。 據外電報道，有澳洲車主在Autopilot 2021.4.15版本中發現，當Tesla在濕滑路面行駛時，屏幕出現全新的速度標誌，估計是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 手機睇YouTube 調整畫質省數據 今日 手機睇YouTube 調整畫質省數據 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 2021/04/26 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 2021/04/26 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 2021/04/23 三星SmartThings Find 助尋失物下周更新 新版MacBook Pro 料配備Mini LED 2021/04/23 新版MacBook Pro 料配備Mini LED Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 商業 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 天氣 電動車