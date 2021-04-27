疫苗行不行？ 俄新冠疫苗外交路難行

昨天新聞說，數據顯示全球接種新型冠狀病毒疫苗，數量超過10億劑。最多是美國，接種了2.25億劑，中國2.2億劑，印度亦達到1.38億針。雖然印度這麼多人打了疫苗，但當地又再新增超過35萬人確診，連續第5天創新高。美國是全球生產最多新冠疫苗的國家，大家或許知道，印度可是排第二最多的，卻依然搞成今天這樣，急急不再出口疫苗，留給自己人應急。

俄「衞星5號」 全球首支新冠疫苗

不知大家是否還記得，率先註冊為全球首支新冠疫苗的，不是歐美西方出品，而是俄羅斯的Sputnik V「衞星5號」。疫苗由加馬列亞流行病與微生物學研究中心（Gamaleya Research Institute）研發，是腺病毒載體疫苗，類似於英國阿斯利康疫苗和美國強生疫苗。國家附屬機構俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）資助了開發，去年8月率先在俄羅斯註冊，成全球首支新冠疫苗，總統普京說他的女兒率先接種。

「衞星5號」有甚麼競爭力？首先，特別之處在於，使用基於Ad5和Ad26兩種不同的人類腺病毒（Adenovirus）載體，說這樣能夠提高疫苗有效性，其他載體疫苗如阿斯利康和強生只使用一種載體，有效性亦低於輝瑞和Moderna等mRNA疫苗。以人類腺病毒為基礎研發出來的藥物，已沿用30多年，具有長期安全的紀錄。其次，「衞星5號」儲存溫度為2°C至8°C，方便儲存兼運輸，對於偏遠與基礎交通建設不完備的國家與地區來說，十分有利。「衞星5號」另一吸引之處，乃價格相對便宜，每劑只約10美元。

普京很早已打疫苗外交算盤，去年8月，在國家藥品監管機構審查尚未完成的情況下，該疫苗就被批准在俄羅斯使用。同年9月，英國醫學雜誌《刺針》公布了「衞星5號」的第一期和第二期試驗的部分結果。不過，這兩期關於安全性、耐受性和免疫原性試驗，分別只有38名受試者。

研究結果稱，疫苗有效性較高，而且沒有嚴重不良副作用。不少專家對這一試驗結果持保留態度，擔心其臨床測試數據不足。除試驗組規模太小之外，來自歐洲、美國、加拿大甚至俄羅斯的科學家曾聯署公開信，提出數據可能被操縱的擔心。

今年2月，俄羅斯科學家在《刺針》上公布了第3期試驗中期結果。這次臨床測試數據達大型臨床數據要求，結果基於19,866名志願者的數據，其中4,902位是安慰劑組，其他是疫苗組，疫苗組相隔21天注射2劑「衞星5號」，實驗最後階段兩組共錄得78例新冠肺炎確診病例，聲稱疫苗有效性達91.6%，且無嚴重副作用。

歐洲藥品管理局上月初啟動了對「衞星5號」疫苗的審查，獲取數據，評估其有效性和安全性，但如果要批准在歐盟範圍內緊急授權使用，則需要獲得完整數據，俄羅斯被指對此一直不夠配合。歐盟曾提出疑問，為甚麽俄羅斯向其他國家提供數百萬計疫苗，在本國的疫苗接種卻進展緩慢？普京其後有點氣憤的回應說，俄羅斯是一場抹黑運動的受害者，有人試圖對他們在醫藥領域上抗擊新冠的成就，提出質疑。

事實上，與其他國家相比，俄羅斯本國疫苗接種確實有些落後，目前只有約500萬人注射了「衞星5號」。俄羅斯民眾對於打疫苗，似乎仍有很大疑惑，近期調查顯示，僅3成民眾願意接種。本月初，《歐盟觀察家》報道稱，有4人接種這款疫苗後死亡，另有6人接種後出現嚴重併發症。

俄羅斯當局否認與「衞星5號」有直接關係，聲稱疫苗除了典型接種後反應，如皮膚刺癢、頭痛和疲勞，尚未有任何不良副作用的報告，俄羅斯亦聲稱疫苗不會引發血栓。

普京神秘接種 拒透露哪種疫苗

比起歐美領導人公開在鏡頭前接種，並告知公眾是哪種疫苗，普京則顯得有些神秘，68歲的他在3月秘密打了第一針疫苗。總統新聞局稱，普京接種的是本國生產疫苗，但拒絕透露是否「衞星5號」，抑或另外兩款俄製疫苗。普京本月中又表示，已經打了第二針疫苗，亦沒有公開打的是哪種，連是否俄國出產都沒說。

雖然如此，俄羅斯在國際上很積極推廣「衞星5號」，並尋求更多在國外生產，有消息說意大利已有此計劃。據負責推廣疫苗的俄羅斯投資基金表示，數十個國家想要疫苗，部分已獲准使用，20多個國家開始接種，包括一些歐盟國家如匈牙利、斯洛伐克等，不等歐盟的審批，就引入了俄羅斯疫苗。然而，亦有一些向俄羅斯訂購疫苗的國家抱怨供應不暢順。

對大國領導人來說，包括普京，疫苗無疑是外交工具，企圖向世界顯示在先進醫藥領域，俄羅斯領先全球，有力照顧國際大家庭。此所以俄羅斯的拳頭疫苗叫做Sputnik V「衞星5號」，源自蘇聯時代的光輝--世界首枚人造衞星Sputnik 1「史普尼克1號」，或者「衞星1號」。