首開氣泡汲經驗 取信近鄰擴規模

香港與新加坡昨天公布旅遊氣泡，下月26日正式開通，市場反應熱烈，可惜與此同時，本港的自由行套票鼻祖安運旅遊，宣布結束長達35年的營運。

氣泡規模暫時有限，對旅遊業杯水車薪，惟只要兩地政府今後一個月切斷社區傳播、力推疫苗接種，做好把關，預防氣泡爆破，有望取信更多已遏制疫情的近鄰加入，為各界帶來更多實利。

港星氣泡嚴謹 有望拓展澳紐

好事多磨，港星氣泡終啟動，5月26日起首兩周每天各有一班單向專屬航機，可載200人，疫情倘維持穩定，6月10日可增至每日兩對航班。

本港去年1月起爆發新冠疫情，機場全年客量暴瀉94%，旅遊業癱瘓至今已近1年半，藉區內自由行套票打響名堂的安運旅遊確認，上周五已拉閘結業，不禁令旅遊氣泡開通的好消息，抹上一絲陰霾。

港星俱不是對方民眾的外遊首選，今次氣泡不限目的，首階段料以商務探親客為主，每間遊行社、酒店等能分到的旅行團或自由行客，估計不多。

只是，今年1和2月合計只有21名乘客從新加坡飛抵本港，竟然僅是未來氣泡每天上限的1成，惟各方始終憧憬，旅業終捱到否極泰來。消息公布未幾，國泰下月26日離港來回星洲的票價，已急升8成多至約7,000元，新加坡航空票價亦升逾5成，刺激兩企昨日股價遠勝大市。

大家更翹首以待，亞太區可在港星審慎的往還框架上發展出區域氣泡。商經局局長邱騰華昨透露，未來可與澳洲及新西蘭有更具體商討。新加坡交通部長王乙康更表示，他們已單邊開放邊境的其他地方如中國和文萊，未來皆是自然的通關夥伴，更確認台灣正研究其氣泡方案，以及互認疫苗證明。

比起近乎無限制、開通幾天就要局部煞停的澳紐氣泡，港星整體防疫準備較去年來得嚴謹，包括14天內沒外遊兼隔離紀錄、強制使用追蹤程式，港人更須先打完疫苗，估計更有機會在亞太立信，成為各低風險地區重新互通的基礎。

疫情料必反覆 備妥應急方案

在中東，僅共同施打復必泰的以色列及巴林，日前宣布互相容許已接種5款認可針劑（包括國藥）的兩國人士，出入境免檢疫，下階段更準備納入更多其他疫苗。世衞昨天及下周一起會最後審議是否容許國藥和科興針劑緊急使用，若開出綠燈，勢能掃除圍繞內地疫苗認受性的殘餘疑慮。

環球每日確診近期連番破頂，上周總數見524萬新高。就算港星市民無意外遊，兩地政府都要更努力推動疫苗接種，加強保護屏障，杜絕社區感染，確保開通氣泡前後同樣萬無一失。無論本港，抑或西澳洲珀斯，最近均錄得疑似酒店隔離期間染疫個案，加強相關設施的通風和檢測，將是避免港星氣泡再度臨門脫腳的一大關鍵。

市民丶政府及各界俱要有心理準備，開通氣泡時，疫情必定有些反覆，關鍵是準備好各種應急方案，盡快解決新問題，加強防疫防擴散，汲取經驗，爭取審慎但逐步開放的成果。惟有這樣，才能加快與其他區內國家達成互通協議，複製出更多旅遊氣泡，讓一眾仍在奮力苦撑的旅行社、酒店丶航企丶零售及飲食業，真正復見曙光。

責任編輯：陳楚源