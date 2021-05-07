開拓電子商貿及新經濟   滙豐HKTVmall助中小企把握高增長市場機遇

網購熱潮的興起，帶動新經濟發展，催生更多電子商貿企業湧現，傳統零售商店為求保持競爭力，實行加速數碼轉型，開拓電子業務。滙豐積極支持香港電子商貿及新經濟發展，尤其為中小企數碼轉型提供資金周轉上的協助，故此促成與HKTVmall合作，成為首家為HKTVmall提供數碼融資方案的銀行夥伴，利用商業數據，讓網上商戶更簡單快捷地獲得貸款。

簡化商貿融資 把握數碼轉型商機

疫情帶動了網上購物的消費模式，同時促使電子商貿錄得爆炸性的增長。中小企希望捉緊這個市場機遇的同時，也有機會遇上融資問題，尤其是初創企業未必有足夠營運或財務數據去支持一般的貸款申請。

有見及此，滙豐和HKTVmall早前宣布了一項創新的合作計劃，將於今年內為商戶提供更簡易、更快捷的數碼貿易融資方案。HKTVmall將把商戶的營業額及退款記錄等商業數據，供滙豐用於信貸評估、監察、分析及預測其營業表現，加快貸款審批程序。

滙豐和HKTVmall同時亦為香港金融管理局「商業數據通」計劃的參與機構，該計劃旨在令銀行體系能更有效發揮金融中介作用，提升香港的普及金融。兩者亦會進行與大數據分析及應用程式界面（API）技術相關的合作，以進一步提升客戶體驗。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示：「作為商界的緊密合作夥伴，滙豐一直支持中小企把握市場新機遇。透過與HKTVmall的合作，我們更能全面配合香港商戶拓展電子商貿的業務所需，並同時進一步推動市場數碼創新，利用大數據簡化貸款審批程序，引領數據應用的發展。」

該行亦推出滙豐「大灣區+」科技信貸基金，為高速成長的新經濟企業提供融資支持；並配合數碼支付趨勢，透過「智豐收」及PayMe for Business收款方案，協助企業把握電子商務全速發展的機遇。

釋放數據潛力 達致三贏局面

乘着網購的大趨勢，HKTVmall疫市中業務錄得強勁增長，透過規模成熟的平台，協助傳統零售商以最短時間進入網上零售世界。HKTVmall早於今年1月中旬啟動「HKTVmall數據共享庫」與社會共享電子商務數據，釋放數據潛力。期望可透過數據分析，團結各行各業專業人士，發掘新的業務潛力，為香港數碼轉型邁進一大步。

配合線上線下營運模式的HKTVmall累積大量消費者數據， 首次與銀行建立合作夥伴關係，讓零售商戶更容易獲得貿易融資，並進一步加強電子商務業務發展，而滙豐則可以通過數據分析更全面地了解商戶的業務績效，達致三贏局面。

香港電視網絡有限公司集團財務總裁黃雅麗表示，是次合作將進一步展現如何將真實的電子商貿營運數據，轉化成信貸評估及監察的工具，令商業融資更智能及更具效率。

消費模式轉變 商戶靈活應戰

新的數碼貿易融資計劃將會在年內推出，雙方並已率先進行了試點計劃，滙豐根據HKTVmall提供的商戶營業額數據，為售賣家居清潔器材及工具的健力清潔器材有限公司提供數碼貿易貸款。

健力清潔器材有限公司董事吳永新指出，現時消費者的需求及行為不斷轉變，數碼化及靈活的方法對他們的業務營運尤其重要。透過參與這次試點計劃，可幫助他們在數碼世界接觸到更多潛在客戶。

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