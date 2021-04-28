隨時隨地支援Slash族的工作拍檔



疫情不只改變了大眾的生活習慣，同時亦帶動各行業的轉型，甚至令不少人轉投「Slash」行列，由傳統打工仔變身成擁有多重職業的自由工作者。雖然「Slash族」普遍較傳統打工仔擁有更靈活具彈性的工作模式，但大部分時間都是「一腳踢」，所以想工作時更有效率更自在，物色好「拍檔」自然是重要一環。

體積小效能大 全天候伺候左右

早前投身「Slash族」的Douglas身兼司儀、小說作家、模特兒及企業培訓講師等多重角色，除了工作不定時外，工作地點亦可能隨時轉換，「所以我需要一個可靠的『拍檔』幫手，令我可以隨時隨地跟進和整理工作上的資料。」而Douglas口中的「拍檔」原來就是其身旁的HP Elite Dragonfly G2。

▲ HP Elite Dragonfly G2的起始重量少於1kg，方便日常攜帶。

「一部高性能又可以輕便隨身攜帶的手提電腦就等同一個有默契的工作夥伴，就算我同時開啟多個軟件或和處理大量相片，它都沒有lag機（遲滯）的情況，工作時自然更得心應手。」Douglas解釋， HP Elite Dragonfly G2配備第11代Intel® Core™ vPro™處理器及搭載Intel® Iris® Xe顯示晶片，且獲嶄新 Intel® Evo™ vPro® 平台認證，起始重量卻少於1kg，體積輕巧兼且效能強勁，所以它一推出已被其留意。不過，最終選定這位「拍檔」的原因，原來還與它的貼心設計有關。

▲ HP Elite Dragonfly G2配備第11代Intel® Core™ vPro™處理器及搭載Intel® Iris® Xe顯示晶片，且獲嶄新 Intel® Evo™ vPro® 平台認證。

貼心設計 滿足多元化需要

由於經常「去到邊，做到邊」， Douglas直言除了電池續航力及網絡連線表現外，私隱保障十分重要。「出外工作最怕電力不足，HP Elite Dragonfly G2能夠應付全天工作需要，兼對應Wi-Fi 6高速連接，就算整天在外工作亦同樣遊刃有餘。而且我經常需要在公眾地方使用電腦工作，為確保工作的資料不外洩，如果電腦屏幕設有防窺設計自然最為理想。而HP Elite Dragonfly G2可選配HP Sure View Reflect私隱屏幕，即時防止旁人窺視，保護螢幕上的重要資料，這正好滿足我的需要。」

▲ 透過可選配的HP Sure View Reflect私隱屏幕，讓Douglas在公眾場合工作時更有保障。

因工作關係，有時仍需外出，但Douglas承認，在疫情影響下，部分會議或工作已改以視像會議方式進行。「特別是一些人數較多的活動，例如為機構提供的企業培訓班或演講技巧訓練班都改為視像會議，所以電腦的影音規格亦非常重要。」

Douglas指出，HP Elite Dragonfly G2內置3個麥克風，支援360°全方位收音範圍，且備有HP Dynamic Audio升級降噪軟件，能夠消除背景噪音，以及人工智能技術調節最佳音效，提升通話質素。「這樣自然可提升對話的清晰度和流暢度，確保參加者以至客戶清晰掌握對話的內容。」此外，由於電腦設有HP Sure Shutter一鍵物理開關鏡頭，能夠清楚掌握鏡頭的開關狀態，他笑言多得這個貼心設計，令他毋須擔心誤將自己「蝦碌」的一面展現人前。

▲ 由於需以視像方式舉行培訓班或與客戶會面，所以Douglas十分注重筆電的影音效能。

多種形態 工作玩樂更自在

「Slash族」的優勢除了多勞多得，工作安排具彈性外，由於日程完全自主，更易做到工作與生活平衡。Douglas分享指，日常出外工作途中或在家時，會利用電腦創作小說或寫稿，而HP Elite Dragonfly G2屏幕可 360°翻動，隨時變換形態——由手提電腦變成平板模式；加上其13.3吋全高清屏幕採用輕觸式設計，無論是日常創作、睇片，以至跟客戶解說時均十分方便。

「即使是在街上，當靈感一到，我都可透過最適合自己的方式，把想法記錄到電腦中。」Douglas笑言，由於日常工作全由自己編排，當遇到工作繁重的日子，難免會頭昏腦脹，「甚至試過不知把電腦放在甚麼地方。幸好HP Elite Dragonfly G2內置Tile™追蹤功能晶片，就算已經關機，亦可以透過手機追蹤電腦的位置，即使不小心遺留在某個角落，也可輕易尋回。」

隨著疫情漸趨緩和，Douglas透露日常工作亦愈趨頻繁，「雖然所有事都要由自己安排，不過有HP這個好『拍檔』幫手，令我的工作和生活變得更好更自主。」

▲ 屏幕可 360°翻動，隨時變換形態，令Douglas在不同場合使用電腦同樣可輕鬆自在。

（特約）