所謂八十／二十的比例只是一個大概，意思是大部分和小部分的區別，表示好多事情上，眼看的和事實並不相符。譬如兩成的人（即少數人）掌握了大部分財產。又或者，看到可能佔總數只有兩成的現象，卻被吹大成了像有八成的普遍度。中國總體的消費現象，即為此類。

說這個是因有問及，近年排隊爆買網紅奶茶風頭那麼盛，中國消費者真那麼有錢有閒嗎？排大隊幾個鐘頭為杯茶是真的嗎？

當然有找人托市排隊的宣傳策略，不過，問一下某些新開店的實況，慕名排隊的人好多也是真的。一間離家不遠的新開檸檬茶店（對，奶茶競爭太大了，要開始做別的拉開差異），竟然也要拿籌，要等一小時才有貨。

一些知名度高的店，公司排隊搞上市。條數表面亮麗，一杯茶賣三十元（人民幣，下同）以上，整日其門如市，有數得計。消費力真那麼高？那又是典型的以小部分代替了大部分的消費誤解。

查實，中國最大的飲料連鎖，不是喜茶、不是奈雪或一點點，而是蜜雪冰城，全中國有超過一萬家分店。就正如最多的快餐連鎖不是肯德基，而是華萊士，店量比麥記和肯記加起來還要多。跑到去一二綫大城以外，有更多消費連鎖牌子是好多人沒聽過的，但生意也是超好。

像蜜雪冰城這種，餐牌上基本沒有超過十元的飲品，低到四元也有，真有數可維？

都是靠走量和壓縮成本，薄利多銷，開在普通街邊減低租金，另外是靠加盟賺錢。店量愈大，供應原材料的成本，自然可壓價，最後降低售價。所以，華萊士一直宣傳是：「一樣的漢堡、一半的價格。」它為壓成本，壓到用鴨肉來代替雞肉就曾遭爭議。不過，在更大的畫面看去，這才是最普遍的中國快餐消費現實。