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狠心主人

副刊版 2021/04/28

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近日有報道指，不少港人因移民而遺棄寵物。每次看到這類個案都「火」從中來，動物有情，情感有時甚至比人類更純粹和忠心，究竟要幾狠心才做得出話棄就棄？愛動物者，視寵物如子女，一個人會自己遠走高飛而拋低自己的子女嗎？

任何文明國家，都不會接受殘忍對待動物的行為，這包括遺棄寵物。英國、澳洲、新西蘭已於很久之前，採用了《動物福利法例》去保護動物，即「主人必須主動照顧其動物」這個福利概念。在英國，走失動物會遭罰款；在德國，如有人棄養狗隻，會遭到拘留及罰款至少2.5萬歐羅（約23萬港元）；在意大利，若狗主3天不遛狗會被處以650美元（約5,000港元）的罰款。在《動物福利法例》保護下，主人若沒有主動地好好照顧寵物，已屬犯法。

假如有天，這些國家宣布，拒絕那些為了移民而在香港遺棄自己寵物的人成為當地公民，我覺得絕不為過，一來，棄養這行為在當地已屬違法（只是棄養行為不在當地發生），二來，每個國家都希望輸入優質移民，能做得出隨便就把寵物扔掉的人，本質、品格都怕且談不上優質，不文明者，才有不文明行為，外國政府拒絕這類不文明、不負責任之人成為自己公民，合情合理。

當然，實際執行不僅有難度，直情是impossible，皆因在香港做出遺棄寵物的惡行，可以是毫無痕迹的。這又涉及到現時香港的動物法例，它仍是1935年的標準，保護概念非常落後，以《防止殘酷對待動物條例》為主，即有虐待動物行為，令動物受到痛楚，才算犯法。換句話說，若有主人疏忽照顧和棄養寵物，依照現時香港的動物法例，根本不算犯法。

這關乎動物生命、福利及社會文明進步，香港若將《防止殘酷對待動物條例》修訂為與時並進的《動物福利法例》，相信無論甚麼政治立場者，都不會有異議，並且必受愛護動物人士支持，從各方面考慮，是最少爭議性又最能廣泛地令人受落的文明舉動。望香港快快訂立《動物福利法》。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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