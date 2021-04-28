apm送母親節保暖杯花茶套裝

apm於母親節特別準備驚喜一天遊攻略，集玩樂、藝術、科技、血拼元素，只要來臨apm就可為摯愛或母親帶來難忘回憶，行程包括走入20呎的貨櫃箱欣賞鬼馬熊貓數碼動感名畫、愛心花千樹Selfie、體驗花藝工作

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