肥胖為健康帶來負面及沉重影響，大大增加患上各種慢性及代謝失調疾病機會，例如冠心病、高血壓、糖尿病及癌症等。身體健康者更容易獲得快樂人生，故此每個人也應好好管理自己體重。減重過程一步一腳印，當中絕無捷徑，不付出時間汗水豈可輕易減去贅肉脂肪。

中醫認識肥胖者體質，思路多從分辨實證、虛證或虛實夾雜證型。實證肥胖者形體壯實，脂肪分布平均，腹硬而時有便秘、口乾易渴、面紅目赤症狀。虛證或虛實夾雜體質者見面色晄白，運動氣短乏力，身體肌肉鬆弛、脘腹脹滿，平素易食後腹瀉，其人即使少食或節食，仍不見明顯體重下降。

臨床問診患者訴說節食後，體重減輕進度易停滯不前，或稍為恢復進食便重量反彈，自嘲飲水和呼吸會引致肥胖一樣。坊間減肥方法百千種，像近年流行的168斷食法、HIIT運動或戒澱粉飲食法等，但要增加成功機會，其減肥方法必須要按個人狀況而定，情況有如螺絲有十字、平頭或六角形，選擇合適工具才能扭開螺絲。

體質壯實伴大便秘結者，不妨多瀉腸通便，可飲用火麻仁或適量草決明茶。若體態鬆軟乏力，大便溏薄屬體質虛者，則不宜妄試瀉下，或節食強行減肥，否則削弱體質，加劇濕氣積聚，愈減愈虛，減肥應同時補氣，及適度運動以提升氣及代謝消耗速度。

此外，飲食組成部分亦影響減肥效果。筆者曾見過饞咀患者，即使早晚控制飲食，但午膳總選擇炒飯炒牛河等，這樣繼續攝取高油高糖鹽份食物，難怪體重穩如泰山......每天進食熱量，應盡量減少碳水化合物來源，不選擇精製米麵，多揀選糙米或混合米，例如紅米、長米等。新鮮食材包括約50克肉類、300克蔬菜，然後以蒸煮為主烹調，調味以辛香料，避免鹽糖。

近年熱話HIIT運動模式，能有助燃脂減重。但對於平常運動不多人士，或氣弱易喘者，會建議作低中度強度運動，即目標心率100至120次\分鐘運動，每次30分鐘，每周3次。減重治療就如混合雞尾酒，適度斷食、減少碳水化合物攝取量、多作運動，並適當調養體質，內外兼顧，才能更持久及健康地控制好體重。