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三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化

行政人員版 2021/04/28

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近年可穿戴裝置或手機都加入健康監測功能，如心率、血氧。據外電日前報道，三星（Samsung）最近還申請了相關的新專利，在摺機系列上加入測量健康數據技術，包括量度血壓。

報道指，該新專利主要在摺屏中加入光

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欄名 : 科技新知

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