三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 行政人員版 2021/04/28 分享： 近年可穿戴裝置或手機都加入健康監測功能，如心率、血氧。據外電日前報道，三星（Samsung）最近還申請了相關的新專利，在摺機系列上加入測量健康數據技術，包括量度血壓。 報道指，該新專利主要在摺屏中加入光 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 今日 fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 2021/04/27 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 手機睇YouTube 調整畫質省數據 2021/04/27 手機睇YouTube 調整畫質省數據 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 2021/04/26 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 2021/04/26 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 Samsung 設計 壓力 專利