fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨

為打擊在社交平台賣冒牌貨，據外電報道，Facebook（fb）與奢侈品品牌Gucci聯手，在美國北加州的聯邦法院起訴一間涉嫌銷售冒牌貨的企業，稱其違反了社交媒體平台的條款。

報道指，該造假企業利用fb及

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