fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 行政人員版 2021/04/28 分享： 為打擊在社交平台賣冒牌貨，據外電報道，Facebook（fb）與奢侈品品牌Gucci聯手，在美國北加州的聯邦法院起訴一間涉嫌銷售冒牌貨的企業，稱其違反了社交媒體平台的條款。 報道指，該造假企業利用fb及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 今日 三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 2021/04/27 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 手機睇YouTube 調整畫質省數據 2021/04/27 手機睇YouTube 調整畫質省數據 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 2021/04/26 美媒測Tesla Autopilot 駕駛座無人仍啟動 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji 2021/04/26 IG推「隱藏文字」 過濾冒犯語句Emoji Facebook Facebook（美：FB） GUCCI 商業 科技行業 美國 銷售 產品 品牌 社交平台