「食死貓」 俄羅斯輪盤和俄羅斯無關？

新聞說，美國眾議員魯殊（Bobby Rush）參觀完芝加哥州立大學的新冠疫苗注射中心後，促請所在的伊利諾伊州民眾盡快打疫苗，說要遏止疫情，唯一方法是大家一起打疫苗。他還形容：「勿再和祖父母、父母、姑姐世叔伯，以至你們自己，以生命去玩俄羅斯輪盤，快些去打疫苗。」

昨天我談到俄羅斯生產、全球首支新冠疫苗Sputnik V「衞星5號」，普京總統企圖搞疫苗外交，尋求大批輸出這款疫苗，或者批准予外國生產，讓世界知道俄羅斯科技的先進，就像半世紀多前發射人類首個衞星Sputnik 1上太空那樣，具備世界領先地位。然而，西方指俄製「衞星5號」疫苗數據不完備，「遮遮掩掩」，對其成效諸多懷疑，令普京感到不是味兒，有感而發說俄羅斯是一場抹黑運動的受害者。

蘇聯時代又好，俄羅斯年代也好，作為西方世界的對手，俄羅斯看來也習慣了被西方抹黑，俄羅斯輪盤就是例子之一。俄羅斯人雖然被稱為「戰鬥民族」，但俄羅斯輪盤這種子彈倉一轉、生死由天，殘忍的賭命方式，是俄羅斯人發明的講法，其實存在漏洞和不確定性，俄羅斯人被標籤，有「食死貓」可能。

作家文章 俄羅斯輪盤最早紀錄

俄羅斯輪盤（Russian Roulette），是一種自殺式玩命「遊戲」或者酷刑方式，主要玩法是，參與者在左輪手槍彈巢中，放入1顆或不同數目的子彈，將彈巢旋轉並關上，參與者輪流將槍口對着自己腦袋，扣下扳機，直至有人中槍，或不敢按下扳機當輸為止。

雖然性質血腥，挺符合「戰鬥民族」粗暴形象，但俄羅斯輪盤來源是有爭議的。一直流傳的說法是，它起源於沙俄時代，確切何時又無據可考，只是說相信在1850年代，那時俄羅斯人轉輪手槍（revolver）生產及使用很普遍。美國伊利諾伊州西北大學（Northwestern University）俄國歷史專家布殊內爾（John Bushnell）為了探究俄羅斯輪盤真相，曾查閱大量俄國文獻資料，沒有發現有關俄羅斯輪盤出處記載。

反而，有人發現有英文文字記載。最早關於俄羅斯輪盤的紀錄，來自於1937年1月，在美國的瑞士籍冒險故事作家蘇德茲（Georges Surdez），在頗有影響力的《Collier's Illustrated Weekly》雜誌上，發表的同名短篇文章《俄羅斯輪盤》。文章中，蘇德茲引述一名法國外籍軍團德國僱傭兵的信件，該德國人說認識一個俄籍軍人，俄籍軍人對他說，1917年一次大戰尾段，亦是沙皇時代即將結束之際，沙俄士兵據說有時會玩這種「遊戲」，拔出手槍拿走1粒子彈，剩下5粒，朝自己頭部扣扳機，因而得名俄羅斯輪盤。

然而，蘇德茲並非記者，他寫開冒險故事，這篇文章結合蘇德茲的經歷，卻未必可信。據說他來往法國各殖民地，後來為了生計開始通過覆述自己在殖民地諸多經歷，編造冒險故事，投稿雜誌賺錢，也就成了所謂冒險小說家。他與不少外籍軍團士兵接觸，獲得故事靈感。短篇故事《俄羅斯輪盤》的真實性無法確定，沒有歷史資料證明。雖然無法證實真實性，但這種新奇「玩意」卻正合部分美國人胃口，刊物紛紛轉載，讓俄羅斯輪盤大名傳開。

二戰之後，到了美蘇冷戰時期，美國出於抹黑蘇聯的考慮，開始渲染俄國人鹵莽野蠻，而俄羅斯輪盤這種血腥野蠻遊戲，符合美國人有關設定，而且其過程緊張刺激，最適合拿來拍電影。荷里活電影於是出現了俄羅斯輪盤，最著名的算是1978年，羅拔迪尼路主演的越戰電影《獵鹿者》（The Deer Hunter），戲中美國大兵在越南戰俘營被迫玩俄羅斯輪盤。然而現實中，並沒有證據顯示越共有用過此類酷刑對付美軍。《獵鹿者》是當年評價頗高的反戰主題電影，片中對越戰的恐怖有深刻描繪。不過，它被人批評的是，過於突出描寫俄羅斯輪盤的場面及引發的心理恐懼，而且電影上畫後出現了以這種殘酷方式自殺的現實個案。

另一齣是1994年，法國名導洛．比桑（Luc Besson）去荷里活拍攝的《這個殺手不太冷》（Léon：The Professional）。就在荷里活電影及文字作品等的影響下，俄羅斯輪盤就被講成俄羅斯的發明。作為西方世界超級大國，美國大眾文化傳播中出現俄羅斯輪盤，俄國人就像「死貓」食定，無得翻盤。

中槍機會逾8成 自殺多於賭博

不過，俄羅斯輪盤可能不是俄羅斯人發明，還有另一些論據。蘇德茲文章中所謂的「遊戲」，抽走1粒子彈，留下5粒子彈在槍內，死亡率實在太高，有人計過8成多機會中槍玩完，已不是賭博而是自殺，現實中有人會這樣做？其二，在1895年到1930年間，沙俄或蘇聯軍隊標準佩槍是納甘M1895型（Nagant M1895）左輪手槍，是較原始轉輪手槍，但它的轉輪不能向左甩出，子彈容量是7發而不是6發，與蘇德茲文章中所述不符。

納甘轉輪的彈巢後部，亦不像美國人最喜歡最常用的史密夫威信（Smith & Wesson）左輪那樣有遮擋，彈巢內有沒有子彈一眼看到，這個遊戲就不用玩了。反而，史密夫威信左輪入滿正好是6發子彈，彈巢後部還有遮擋，子彈轉到哪裏不能看到，更適合在俄羅斯輪盤中使用。

那麼，是否美國作家道聽塗說，因為不熟悉槍械，還把細節給弄錯；還是有人為了投稿掙錢，刻意把東西靈感左右穿鑿？無論俄羅斯輪盤也好，還是美國輪盤也罷，目前很多國家明令禁止，參與的人甚至會被起訴企圖謀殺，也禁止影視作品中出現俄羅斯輪盤和類似「遊戲」。去餐館食魚香肉絲沒有魚，買老婆餅沒有跟老婆，俄羅斯輪盤和俄羅斯沒有關係，也不出奇。可能真的是源自俄羅斯，也可能不是俄羅斯，無人可以說確知。產品名稱開開玩笑也無妨，玩俄羅斯輪盤之類賭命「遊戲」隨時命喪，以生命作賭注的遊戲，不應該玩，亦沒有存在必要。