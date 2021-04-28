疫下講故事＋玩耍 助BB語言發展

英國紐卡素大學研究顯示，幼兒疫下語言發展愈趨遲緩，恐對日後發展不利，但透過日常生活中的玩耍可助培養語言與社交能力。本港幼兒語言發展遲緩問題亦漸嚴重，家長可以玩耍改善情況。

外在刺激減 礙幼兒腦部發育

紐卡素大學學者Sunil Bhopal及Pasco Fearon表示，幼兒人生中的第一年是他們成長中最關鍵的一環，因為他們的腦容量會按倍增長。幼兒腦部增長取決於不少外在因素，包括有刺激性、多元化的環境，這些皆有利於發展語言、認知、情感與社交能力，然而疫情下他們時常處於家中，加上家長自身壓力與精神問題，或影響他們腦部發展。

更甚者，由於幼兒與家長所依賴的社會福利系統大受疫情干擾，皆令他們面臨更大壓力，且幼兒更缺乏與親友見面的機會。不過，學者強調，家長可透過與他們進行遊戲，為幼兒提供他們腦部所需的刺激。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，疫下教育系統停止運作，令長留家中無可避免，但兒童仍可從遊戲中學習。當中涉及語言、數字與戲劇等的遊戲尤為有益，例如可以與幼兒進行模仿挑戰（即讓孩子模仿自己的表情、聲音與動作）、為孩子朗讀童年故事，並讓孩子為自己講故事等。

可藉積木 助掌握語言社交技能

本港兒科專科醫生溫靖宇接受傳媒採訪時表示，疫下愈來愈多兒童出現言語與社交發展遲緩的問題，除因遊樂場關閉，亦因學前班及幼稚園需要停課，減少兒童適應群體生活的機會。據悉，本港兒童被診斷為輕度至重度發展遲緩在今年有上升趨勢，2017至2019年增25%至4,500宗。

言語治療師Ana在fb專頁上分享，家長可在家中透過積木遊戲與半歲至6歲子女互動，幫助他們掌握語言與社交技能（見表）。

以半歲至1歲為例，家長可引導孩子模仿自己，牙牙學語，4歲至6歲則可鼓勵他們用積木砌出情境並創作故事，包括交代背景、時間、人物、地點、起因、經過、結果等元素，發展敘事技巧。

家長即使感覺自己語言掌握程度有限，亦大可考慮以唱歌代替，因UNICEF指歌唱有助幼兒發展語言能力，關鍵在於家長時刻為幼兒提供社交互動。

▲ 疫下人人戴口罩，幼兒難以理解他人語氣與面部表情，致語言發展趨遲緩，家長可與兒童講故事，助培養語言能力。（資料圖片）