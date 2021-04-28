數據中心扶助宜改革 促健康發展

筆者之前幾篇文章探討過政府以「有形之手」扶持新產業發展的政策，分析數碼港、Tesla電動車、太陽能「上網電價」等案例，以及當中可以加大力度乘勝追擊的方向。「餵奶」固然是促進新產業成長的其中一個方法，但要一個行業健康成長、走向成熟的下一步，其實是「戒奶」。換句話說，在某些時候，當一些新產業達到一定發展程度時，減少補貼資助可以較有效地刺激其更快和更穩健地發展。

港科技發展 「需求側」成功案例多

最簡單地說，發展新產業又要再分類為「供應側」和「需求側」的刺激方案，兩者所需的扶助方式不同。香港向來「需求側」強勁，例如數碼港後來成功吸引世界頂尖的科技公司如微軟、IBM等大批落户，也算是一種成就；而那些科技巨企在港的部門，這些年來做「需求側」的銷售業務多於「供應側」的研發工作，其實也未必是壞事，因為這證明香港以及以香港為中心地的亞太區非常「有客」。

而1999年已推出的數碼港項目，過程經歷一波三折，備受爭議，說穿了其實就是因為一講到科技，早年大家總是聚焦在研發「供應側」等一類香港市場短版，香港政府即使出錢出地，始終難敵地少人多、生活成本高、對產業的容錯空間狹小等因素，令進行研發工作的空間有太多先天性局限。

然而從「需求側」而言，「地少人多人工貴」的市場對新產品而言反而是優點，因為這意味着只要新科技產品做得夠好，就能以很好的價錢大量銷售。香港市場作為區內「最好的起步平台」，影響力輻射至大中華區以至東南亞，筆者早前文章提及的Tesla電動車，本港銷售量理想到創辦人馬斯克2016年曾親自來港感謝特區政府和市場支持，說香港是世界電動車發展的「指路明燈」，今日Tesla的市佔率已經能夠問鼎日本傳統大車廠。

由奢入儉難 新產業需適時「戒奶」

說完「供應側」和「需求側」的分別，問題的另一個維度就是時間。所謂創業難，守業更難，政府在行業初創時出力孵化，邏輯上總是有一個前提，就是有關產業終有一日會茁壯成長，毋須政府永續扶持，兼且將會帶來稅收。但一個正確的扶助政策，應該扶到甚麼時候叫停？時間就是一個關鍵問題。

如果政策扶助做得好，如「發展型國家」南韓，連演藝娛樂一類難有客觀標準判斷優劣的行業，都可以用政府的工業政策推到國際一流地位；反觀較強差人意的例子，則有如馬來西亞汽車業，搞了幾十年仍是靠政府優惠政策，對外則行保護主義。時至今日，馬來西亞汽車在國際上毫無競爭力，筆者幾年前旅行，曾租一架馬來西亞出產的新車，10,000里數都未夠，已經出現起動問題。

自2015、2016年，電動車成功在港搶灘後，特區政府在2017年決定結束香港電動車的「零稅」優惠，當時群情洶湧，電動私家車新登記數字曾下跌一時；但近月數據說明，香港電動車銷量又再一次穩步上升，Tesla更於去年8月首次在香港新私家車銷量排行榜奪冠，證明電動車新科技已在香港「入屋」，可放手讓市場百花齊放。

除電動車外，近年「數據產業」已成為互聯網行業的中流砥柱。雲端運算、電子商貿、人工智能、數據分析和物聯網等技術其實早已成熟，互聯網工業在香港也不是新事物，本港互聯網基建、上網速度均長期位列世界前沿；「數據中心」市場龐大，而且在香港的業務性質也是以「需求側」為主，並非數據庫硬件器材的研發。政府提出要發展數據產業不久，其實已在市場中得到回響，不少私人企業已看準時勢，適時投資，吸引國際企業、大公司在香港設置數據中心，證明數據中心行業在香港已上軌道，根本不需要政府出錢出地扶助，也可以健康成長。

然而，政府的補貼政策並未有跟上市場的蓬勃發展，近期科學園仍以數百元一呎的價錢，把市值數千元一呎的土地批予數據中心。以最近將軍澳工業邨招標約80萬呎地皮為例，保守估計每呎補貼約3,000元，總資助金額高達24億元，金額涉及之大，影響已能自行運作的市場之餘，亦令人關注科技園審批申請的標準，創科局被質疑透明度不足等。既然數據中心業務已有價有市，政府其實大可以找具公信力的第三方獨立審理批地程序，以價高者得的方式進行公開招標。

港數據中心以質取勝 補貼反無益

香港科技園公司一直以平均每呎數百元的蝕本價，批出工業用地皮予數據中心營運商，可是數據中心行業今天算是「已發展」行業，市場上已有很多私人投資者願意主動參與，維持補貼有機會拖低本港數據中心服務的市場價格，降低整個行業的盈利能力，無端打擊了私人市場對投資香港高科技產業的信心。

再者，香港在資訊流通、商業服務的需求上，近年來優勢一直強大。既然行業已成熟，香港亦不需要打減價戰去招商。正如「瑞士的產品服務好賣不因價錢平」（Switzerland do not come cheap），香港亦是同樣道理：會選擇在香港設置數據中心的企業，本來已不是因為價格便宜，而是香港能提供的服務質素較高，兼且方便又可靠。

在中期而言，現行補貼政策有機會觸發營運成本較低的受資助企業割價促銷，形成惡性競爭；更有甚者，受補貼的數據中心將由政府津貼的剩餘用地違規「分租」出去，做其他生意，進一步影響其他行業的正常市場運作。政府扶助新產業，變成扼殺新產業的發展，好心做壞事。

一直以來，在國際大生意上，香港最引以為傲的地方就是「出處不如聚處」。香港先天的地理位置、行政效率和市場自由度，一直是區內的特殊優勢。既然香港在這場科技經濟競賽中，已取得「需求側」的全球領導地位，下階段不如集中在培訓和吸納行業中的國際人才；至於補貼政策，既然已在市場中完成歷史任務，亦可能要重新檢討，因時制宜了。

▲ 「數據中心」市場龐大，而且在香港的業務性質也是以「需求側」為主。（資料圖片）