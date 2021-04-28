港啟動「旅遊氣泡」 須審慎進行

本港最近受到變種新冠病毒影響，很多市民也聞風色變，現時有社區感染的變種病毒個案，均與檢疫酒店隔離設施的漏洞相關，而最近一宗外傭感染變種病毒的個案，有專家相信是由於有限度空氣傳播，引發交叉感染。由於變種病毒的傳染性更強，相信如果出現社區傳播，透過現時公眾場所或食肆商場等的防疫措施不能遏制疫情，感染人數必會大為增加。

酒店空調設計 房間恐交叉傳播

根據當局的資料，本月在檢疫酒店確診的個案，以北角華美達勝景酒店最多，本月頭3周的數字已高達28宗，而西營盤華美達海景酒店亦有高達18宗，每個個案均是計時炸彈，對酒店員工和其他住客構成威脅。有建築工程界專家指出，現時一般商用酒店採用的空調設計並不是專門用作隔離用途，一般房間的氣壓較走廊外高，而中央空調的設計亦有機會令房間之間有傳播風險，加上有檢疫者擅自打開窗戶，甚至離開房間、在檢測、用餐時打開房門、排洩物經渠管傳播等，也是潛在的傳播風險。

如變種病毒真的有空氣傳播的風險，政府必須解決各酒店房間與走廊的氣壓落差問題，避免類似個案再發生，專家亦建議正在檢疫的市民在開門前應關上窗戶，避免空氣出現流動，酒店亦應下調入住率，以降低潛在的病毒量。

由於被變種病毒感染後的病徵未必和傳統新冠病毒相同，患者有機會二次感染，故此單從CT值和抗體值判斷病人是否康復並不穩妥。以新加坡為例，最近發現13宗二次感染，其中一宗個案患者從印度飛抵新加坡，由於其CT值偏高，血清抗體亦呈陽性，被判定為已康復的過往感染者，獲准出院回家，其後該患者及其家人陸續出現病徵，檢測結果亦呈陽性，患者再檢測後發現CT值再次降低，證明出現二次感染，而該個案亦避過當地政府的隔離監察造成爆發。

收緊標準 防二次感染個案流入

這宗個案如在香港發生，一樣能造成社區傳播，故此當局有必要加緊追蹤、提升隔離及監察這些外來輸入個案的標準，病毒檢測亦有需要分階段多次進行，監察其CT值及抗體水平，避免二次感染個案流入社區，造成大災難。

說回檢測，最近華大基因檢測出現假陽性的醜聞，有高達近30宗假陽性個案，除了令患者飽受煎熬，亦造成檢疫上的混亂。現時華大基因包攬7間檢測中心，以及20多間流動檢疫站，每天要處理數以千計的樣本，政府有必要將檢測重任分配到其他達標的檢測實驗室，以減少華大基因的工作量，而將同一樣本份配到兩間或以上的檢測中心作驗證，或抽樣重複檢測特定比率的樣本，也是可行的驗證做法。由於已非首次出現人為錯誤，當局有需要責成華大基因盡快交代調查報告的細節以及責任問題，以釋公眾疑慮。

現時香港只有零星本地感染個案，港府亦開始透過擴大「回港易」及通關優化安排，與疫情和本港相若的鄰國開啟「旅遊氣泡」，但必須審時度勢，分階段逐步開放。現時本港只由大約10%人口接種疫苗，遠不及英美及一些亞洲國家，政府有必要繼續透過不同誘因及形象工程，繼續推動疫苗接種。「疫苗後」的新冠肺炎將會是國與國之間的疫苗覆蓋率競賽，一個國家能及早為全民接種疫苗，疫情慢慢受控後，醫療壓力將會大減，亦能盡早開關及恢復經濟活動，區域性的經濟氣泡陸續形成，改變經濟夥伴新秩序。當疫苗接種黃金期一過，發達地區相繼開關，港府沒條件永久封鎖，檢疫措施陸續放寬，沒有抗體的香港人風險便會大增。

（文章只代表個人立場）

▲ 港府亦開始透過擴大「回港易」及通關優化安排，與疫情相若的鄰國開啟「旅遊氣泡」，但必須審時度勢，分階段逐步開放。（資料圖片）