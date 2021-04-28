打針寬營業限制 加強解說清晰指引

疫苗氣泡明天開通，只要滿足新冠疫苗接種、安心出行紀錄等要求，食肆可放寬營運，酒吧夜店等也終能重開。港府在顧及公眾安全下，以打針減少限制，有助振興疲弱的經濟，勞資應竭力協商出雙贏安排，惟當局始終要訂定清晰指引，準備好應對爭拗。政府眼下仍要多加解釋推廣新政，想進一步提高接種率，則要盡快提出更多解禁方向，甚至完全撤限的時間表，鼓勵公眾當即打針。

勞資疫苗衝突 官方須定指引

食衞局昨公布，食肆明起可分成A至D四種營運模式，除了歸納為A與B模式的現行安排，倘所有員工完成接種、顧客打了一針兼使用安心出行，餐廳在最寬鬆的D模式，人數上限將升至處所75%，每枱可坐8人，一直到凌晨2時。至於酒吧、派對房間、卡拉OK和浴室等，若員工和客人皆接種了至少1針，便可重開。

疫情重創本港經濟，最新失業率才稍為喘定，建立疫苗氣泡後，多個行業終可延長營業和重新開門，理論上是勞資雙贏。任何店主固然可以自由選擇繼續受限，只是希望受惠者，應當積極與店員溝通釋疑，甚至提供一定誘因，促請打針。

然而，當局要求相關企業的員工全數打針，才可延長營業或重開，惟僅容許以健康理由申請豁免，以每7天檢疫１次來取代，變相恐令勞資對立。已有連鎖中餐館要求僱員限期前打針，否則停工，廣惹爭議。勞工處、平機會等必須釐清，員工因疫苗猶豫或宗教信仰等拒絕打針，僱主究竟是否有權下令調職、減薪、停工，以至解僱。

即使打針有利社會，細節執行上仍能造成反彈。以色列勞工法庭3月曾容許託兒所禁制未打針或拒絕檢測的教學助理上班，當事人已準備上訴。英國政府正公開諮詢，可否強制高風險的老人院護理員打針，業界亦有保留。

港府未來要擴大氣泡，顯然要參考外國經驗，及早做好配套準備。單是今次推出食肆新策，其實已相當複雜，食客如何知悉食店分類，店方怎樣才算安全分區，全需更多宣傳解說。

本港今後採取類近以色列的「綠色通行證」，店員可根據背景顏色快速辨別客人接種狀態，且無責任核實身份真偽，可減少難處，但官員在氣泡開通前夕，仍沒法親身示範使用專屬程式，亦無法讓專家細看了解程式會否有編碼或私隱漏洞，難言理想。

氣泡初期恐亂 增巡查促守規

氣泡實施初期，混亂難免，當局要給予一定彈性和時間，協助各方適應，惟只接種一劑疫苗，保護力容或不足，執法人員同須確保店內人人謹守其他防疫安排，以免新策令播毒風險驟增。

陳肇始指出，當社會愈多人接種疫苗，繼而達致群體免疫，愈有條件及早放寬、撤銷限聚防疫措施，希望市民的不便愈短暫愈好。不過，換個角度看，港府亦要盡速公布第二階段疫苗氣泡的潛在安排、條件和時間表，公眾才能為了未來外遊時縮短隔離期，以至有天完全不用戴口罩等好處，立刻動身打針。

責任編輯：黃鑠安