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麥當勞「飯TASTIC」添新口味 比卡超陪同多款美食登場

行政人員版 04:00 2021/04/28

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麥當勞粉絲請留意！黛安收到風，經典麥當勞美食「飯TASTIC」明日（29日）起強勢回歸，今次更有2款新口味登場，仲有用超萌比卡超包裝嘅多款期間限定特色美食、飲品及甜品加盟，粉絲可以一邊食一邊打卡啦。

黛安知道，打頭陣嘅會係聽日出場嘅「汁燒牛肉飯TASTIC」，由上下兩層煎到香脆嘅珍珠米飯餅，夾住燒肉風味醬點綴嘅牛肉片，配搭埋香炒洋蔥同爽脆生菜，口感超豐富。到5月13日就會由「吉列脆雞飯TASTIC」接力，餡料換上被日式炸物甜酸醬同爽脆椰菜絲包裹嘅金黃酥脆原塊吉列脆雞腿，食落好惹味。

麥當勞喺同日起會推出早前日本大熱嘅「蘋果吉士批」、「香蕉朱古力麥旋風」，其中蘋果吉士批外脆內嫩，咬完一口金黃脆皮，就會食到入面嘅粒粒蘋果肉；至於「香蕉朱古力麥旋風」新地就混合咗香蕉果醬、朱古力醬和Oreo曲奇碎，一次過滿足大家3個願望。

提提大家，麥當勞App用戶憑電子優惠券購買「汁燒牛肉飯TASTIC超值套餐」，可享減$3優惠；如果用App落單並以中銀信用卡付款，更可享10%現金回贈；消費滿$30並透過PayMe付款，亦可享全單9折㗎。

本文轉載自《晴報

超萌比卡超將陪同多款「飯TASTIC」食品登場。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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