.hk域名助拓本地市場    疫情下化身多功能買車平台

網購在港漸受歡迎，在抗疫帶動下更趨普及。宏益汽車（香港）有限公司（下稱宏益）於2012年初獲得萬事得（Mazda）汽車的香港總代理後，即設立 www.mazda.com.hk，希望藉著.hk域名增添客戶信心，令他們確信購買汽車的網站是日本生產商正式認可的渠道，在本地獲得的支援服務亦與原產地無異；也助網站配合市場趨勢，不斷引入新車預定、預約試駕及推廣優惠等多元活動，化身高水平的網上購車平台，全面增進顧客忠誠度與汽車銷售量，創多贏局面。



宏益汽車（香港）有限公司行政總裁張錦興表示，最初網站以提供營運資訊、服務範圍及產品資料等基本內容為主；其後因應愈來愈多港人上網瀏覽各式資訊，以至尋求不同服務及產品，宏益亦與時並進，持續豐富網站內容，使顧客由預約試駕、預定新車、選置配件，以及預約維修等服務，皆可登入網站處理。



加強網站功能 試車更方便

「去年疫情出現，港人普遍會避免前往公眾地方，到來陳列室看車的人流明顯減低，促使我們加速推動網站發展。」張錦興指出，公司為此在網上加入更多Mazda車款及資料，並強化預約服務，用戶在網站預約試駕心儀車款後，公司職員便會在預定時間駕駛新車前往他們指定的地點，如屋苑大門前，讓用戶試車，毋須再到陳列室。



張錦興補充，這項「door to door」的服務，同樣適用於預約維修。換言之，用戶若需要維修其Mazda愛車，只須登入網站辦理預約手續，職員亦會在預約時間到達指定地點，向用戶「取車」。當完成維修後，即聯絡客戶，將車輛送回用戶指定的地點，而預約取送維修汽車所需的一切手續，皆可在網上完成，簡單方便。

▲ 藉不斷引進新車預定、預約試駕等多重功能，令網站變身最強䐟車平台。

推專屬優惠 吸引網上買車

去年疫情衝擊經濟，張錦興直言汽車市場所受影響不大，更因不少買家想避免乘搭公共交通工具，減低染疫風險，令較平價車款的銷售量反有升幅。而在疫情新常態下，全天候運作且不受地域時間限制的網站，正是可靠的銷售渠道。「很多客戶反映，來到陳列室只看不買會感到不好意思；但在網上平台，即使花上很長時間觀看不同車款及反覆考量，也不會有壓迫感，更可在舒適的家居環境，輕鬆選定心儀車款。因此，公司亦藉機積極推行電子商貿，利用網站發展O2O（offline to online）營銷模式，持續創新帶動公司發展，成功將顧客從線上引流到線下，完成網上訂購後可直接實地試車，再透過職員詳細介紹汽車性能及運作等細節，提供全面的顧客服務。」



為吸引更多目標客戶透過網站預約試車及買車，張錦興直言，宏益同時推出專屬的網上推廣活動，如客戶透過網上訂購Mazda汽車可獲特別優惠，以及定期推出只供網上訂購的指定車款，並享有額外折扣等，務求在便利及抗疫以外，為客戶採用網上購車平台帶來更多誘因。



網站助收集大數據 掌握客戶喜好

電子商貿不但可降低企業的營運成本，還能讓客戶隨時隨地查看不同的車款和下訂單，有助提升客戶對服務的滿意程度。張錦興強調，加強網購功能締建雙贏局面，除客戶獲益外；對公司而言，相對傳統的推廣模式，如舉辦實體車展等，為期兩三日亦須支付最少50萬港元租場，網上平台所需成本可降低達一半以上，覆蓋面更廣及全港各區，客戶全天候亦能在網上尋求所需服務，對公司及品牌的好感度及信心更見提升。「藉設立網上平台，公司並可通過網站掌握及分析實用的大數據資訊，如客戶群的年齡組別、使用車種、用車頻率等，由此加深了解他們的買車喜好及消費行為，以構思更多切合用車人士所需的增值服務。」



展望網購漸成新常態，張錦興透露，公司亦不斷加速數碼轉型，由傳統現場參觀轉移至虛擬進行，讓客戶享受更便捷的買車新體驗。例如計劃引入如AR（擴增實境）等嶄新功能，令網上平台進一步演變為虛擬陳列室，讓客戶可360度瀏覽不同車款的特色，甚至模擬坐進車內，觀察車廂設計。「我們期望全新網站可於今年底或明年初推出，屆時九龍灣陳列室亦將以新面貌示人，以配合新一代Mazda車款將於2022年面世。」

▲ 張錦興指公司會持續提升網站功能和優化設計，精益求精。

.hk網站服務穩定 協助本地企業數碼化

面對數碼轉型和疫情新常態，張錦興指公司將投放更多資源在網站和系統開發上，以配合公司未來的多元化發展。在硬件方面，公司將加強系統的負載量，以滿足日益增長的服務和瀏覽量。在網站方面，由於消費者在網站選購汽車時講求實用與美感並重，因此不少品牌利用網站功能突出汽車的優美線條和實用價值，發揮吸睛作用。有見及此，公司會繼續提升網站功能和優化設計，例如引進更多預約和網購服務。



張錦興認為，在強化電子商貿的大前提下，尋找可靠的合作夥伴尤其重要，只有安全和穩定的網絡環境，才能配合其O2O的營銷模式，而 .hk正好為其網上平台提供穩健的網絡環境。「.hk近年積極協助本地企業數碼化，並建立安全可靠的互聯網環境，如較少遭受釣魚網站攻擊，有助加強保障顧客資料安全等，讓公司可放心發展電子商貿，繼續深化其網上服務；加上申請.hk需經過嚴謹的審核機制，亦令用戶更具信心。」



域名代表香港 建親切品牌形象

談及選用.hk域名的原因，張錦興續說，這是基於域名本身已代表公司的所在地，顧客第一眼就知道公司與香港有密不可分的關係，亦反映公司對香港市場百分百投入。再加上公司業務主要圍繞本地客戶，以.hk域名建立公司網上品牌可與公司矢志發展本地市場的形象互相呼應，有助增加客戶的親切感。

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）現時共有28萬個.hk域名登記，域名持有人來自全球超過160個國家。.hk是香港頂級域名的代表，也是企業給予客戶信心與承諾的指標，企業在選擇域名註冊時可考慮其業務發展方向，如主打香港市場或以香港製造信心保證作為賣點，.hk是較為合適的選擇。.hk域名亦可直接反映香港與企業的直接連繫， 塑造香港情懷的品牌形象。如欲登記.hk域名，請瀏覽：

（資料由客戶提供）