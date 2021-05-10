特斯拉Cybertruck的產量能在2025年前達到10萬輛嗎？

摩根士丹利發布的一份報告稱，特斯拉（納斯達克：TSLA）Cybertruck電動貨卡的產量將在2025年前達到10萬輛。同時，調查結果還討論了特斯拉實現這一目標的6大關鍵因素：

• 交付

• 產能擴張

• 新車型發布/試產擴量

• 中國

• 競爭

• 軟件即服務/移動出行透明度。

摩根士丹利分析師Adam Jonas表示：

“我們預計，2021財年的Cybertruck產量為1000輛，2022財年的產量將擴量至2萬輛，2023財年將達到5萬輛，2025財年將接近10萬輛。”

對特斯拉持看漲態度的人來說，這些數字似乎有些保守。鑑於Model 3當時的超高需求，首席執行官埃隆•馬斯克（Elon Musk）信心滿滿，他預計特斯拉Cybertruck的需求量將創新高。

根據Jonas的觀察結果，Cybertruck年產10萬輛僅意味著，特斯拉到2025年的Cybertruck週產量仍不到2000輛。相比之下，特斯拉的競爭對手福特汽車公司的卡車日產量為1000輛。



特斯拉Cybertruck的製造量預計會達到多少呢？

特斯拉尚未制定確切的Cybertruck年產量目標。目前，特斯拉Cybertruck的生產地是位於德克薩斯州的超級工廠。由於該超級工廠將劃分部分空間，專門用於生產Cybertruck，該超級工廠也被戲稱為“特斯拉Cybertruck工廠”。



特斯拉會繼續增長嗎？

特斯拉持續創新並推出新產品，因此，公司正處於高速發展期。 2020年，特斯拉的研發支出達14億美元，今年也計劃保持相同的研發支出投入力度。這筆巨額支出將助力特斯拉的未來創新和發展之路。特斯拉進軍中國市場，是特斯拉的戰略性商業舉措，將有助於該公司在全球範圍內實現進一步增長。



特斯拉2020年的交付量是多少呢？

2020年，特斯拉的交付量不到50萬輛，管理層預計，未來的年交付量將增長50%。

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