全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街

尖沙咀金巴利街向有「韓國街」之稱，近日首間Kimchi百貨店Kimchi Factory登場。由韓籍廚師親自主理超過20款韓國地道特色泡菜，因着不同地區氣候、地理、古今文化等條件，所使用的食材也千變萬

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