全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 副刊版 2021/04/29 分享： 尖沙咀金巴利街向有「韓國街」之稱，近日首間Kimchi百貨店Kimchi Factory登場。由韓籍廚師親自主理超過20款韓國地道特色泡菜，因着不同地區氣候、地理、古今文化等條件，所使用的食材也千變萬 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 今日 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 2021/04/28 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 星巴克推出 兩款夏季鳳梨特飲 2021/04/28 星巴克推出 兩款夏季鳳梨特飲 燒肉Like推出全新宮崎和牛前胸肉套餐 2021/04/26 燒肉Like推出全新宮崎和牛前胸肉套餐 中大大腦與認知研究所 網上講座探討幼兒早期語言發展 2021/04/26 中大大腦與認知研究所 網上講座探討幼兒早期語言發展 產品 品牌 酒店 尖沙咀 魚 養生 蛋 下午茶 首爾 士多啤梨