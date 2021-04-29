海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶

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副刊版 2021/04/29

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海景嘉福洲際酒店與SHISEIDO首度攜手合作，即日起推出全新Let it GLOW下午茶（$538 /兩位，另加一），酒店廚師以化粧品牌同步面世的Synchro Skin Radiant

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