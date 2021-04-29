若問金錢買不到甚麼？通常答案是：「快樂和健康。」這很正確但也不是完全正確，金錢也可能買來片刻歡娛，到底這是否「真正」快樂，可另作討論。但付錢看一齣喜劇或花錢請豬朋狗友大飲大食，確能帶來開心。金錢未必能買來健康，但昂貴醫療服務絕對可能增加得到健康的機會，單看新型冠狀病毒在富有和貧困國家死亡率的參差，已能見到金錢對健康的好處。

若問又有甚麼東西是不能賣？通常答案也可能是：「快樂和健康。」但這也不是絕對，雖不能實體地賣快樂，但卻能賣那會帶來快樂的行為，甚至關係。健康不能賣，但人體器官卻有一定黑市市場，賣出者的腎臟能為別人帶來健康。

真正不能買賣的，惟有尊嚴（Dignity），金錢代表價值（Value），價值以外的東西便不能買賣，哲學家康德（Immanuel Kant）分析價值是相對的，故此，絕對的事物是要超越一切價值，並且寓目的於自身之內（end-in-itself），這便是與生俱來的人性尊嚴，也就是擁有被別人尊重的權利，尊嚴可以爭取，也可以被破壞，但卻不能買賣。

美國大力推崇民主卻忽略尊嚴，民主只是一種制度方便人民行使尊嚴的權利，但不是唯一的制度。他們的民主制度，說穿了，便只是共和黨和民主黨權力交替的工具，而真正的民主應是保障所有市民尊嚴，但在這國家，有色人種的尊嚴得不到保障。

香港人所應追求的，是那不能作買賣的尊嚴而非制度。