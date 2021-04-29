美國俄亥俄州退休法官Michael Cicconetti，因為一則YouTube短片而在愛護動物界別爆紅。為甚麼呢？因Michael Cicconetti在任時，於處理一些虐待動物個案上，除了用上較普遍的懲罰方法外，還附加一些非比尋常的罰項，令人覺得用心良苦。

關於動物保護的做法，美國也是行使《動物福利法》，即依據「主人必須主動照顧其動物，維持動物生理、心理健康與正常生長所需的一切事物，以動物維持身心健康所需」這個福利概念，制定法律上的最低標準。換句話說，若貓狗或其他寵物吃不飽、長期被鎖、缺水缺糧、長期被疏忽冷待、遭遺棄等，已屬虐待，並經已犯法。

俄亥俄州就有這麼一單個案，女主人被控長期將狗隻置於衞生惡劣、臭氣熏天的環境，案件落在Michael Cicconetti手裏，他除了判女主人罰款和入獄外，還勒令她翌日到垃圾場坐足一日，才被押去監倉。

他的判詞是這樣的：「我相信如果狗狗能夠表達的話，牠一定會向你說出被遺棄、驚慌、惶恐、不安的感受，Well，或許你也應該經歷一下那種滋味該是怎樣的。你明天就去全城最臭最髒的垃圾場呆八小時，在陣陣惡臭中，反思自己是如何對待你隻狗。若你臭到想嘔的話，那你就嘔出來吧！」

Michael Cicconetti其後解釋，他希望向那些不負責任的主人傳遞一個信息：「你如何惡待自己的寵物，你也要付出代價接受同樣的對待。」這種以其人之道還治其人之身、要當事人感同身受的懲罰，含有教育意味之外，當然亦大快人心。