「貝多芬密碼」 V手勢交織「登登登凳」

1791年4月27日美國發明家森姆摩斯誕生，他發明了摩斯密碼。摩斯密碼，一般人都聽過，但沒多少機會用。大家或許也知道，美國作家丹．布朗（Dan Brown）所寫、全球最暢銷小說之一《達文西密碼》（The Da Vinci Code），改編成湯漢斯主演的同名荷里活電影，講述耶穌是活生生的人，並且有血脈後代延續到現在的故事。電影配樂由我很喜歡的德國籍配樂大師漢斯．森瑪（Hans Zimmer）操刀。

以感動我的程度來說，電影中一首音樂《Chevaliers de Sangreal》（聖杯騎士），足以和同樣是日耳曼人後裔的貝多芬之作品相提並論，這首樂曲伴着湯漢斯最後找到耶穌妻子葬在巴黎何處，令我雞皮疙瘩，驚覺世界、宗教之不可思議，於我而言，《Chevaliers de Sangreal》是偉大的作品。《達文西密碼》是虛構作品，其實在二次大戰，出現過「貝多芬密碼」，是真正出現過，並和摩斯密碼有過交集，亦和我們今天每人都用的一個手勢有關。

希特拉向德人推廣 命運交響曲

貝多芬著名的《命運交響曲》，或者叫《第五交響曲》（Symphony No. 5）在1808年創作，據說他當時在維也納一個公園散步，聽到樹上黃鵐鳥（Yellow Hammer）在啄樹幹，發出清脆聲音，從而獲得靈感，寫出《命運交響曲》開頭的那句「登登登，凳」，就是命運敲響心靡之門的feel。不過，這首曲並不是寫出來後立即就很有名氣，而是等了130多年。德國的貝多芬被一個人看上了--希特拉，認為他的音樂表現德國精神之類正能量，能鼓舞國民愛國情懷，或者說愛他--希特拉，於是向德國國民推廣貝多芬音樂，但貝多芬只是在德國比較出名。

二次大戰爆發，英國廣播公司（BBC）用30多種語言向全世界廣播。1941年，流亡英國的比利時政治人物、在BBC負責對比利時廣播的主持人拉維利（Victor de Laveleye）做了一件事，影響全世界，包括今天你和我：比利時有3種官方語言，德語、法語、與荷蘭語接近的佛蘭芒語（Flemish），他突發奇想，想到法語Victoire（Victory）和佛蘭芒語中的Vrijheid（Freedom）都是以字母「V」開頭，於是從1941年1月開始，倡議全比利時人在大街小巷，到處塗刷字母「V」，以此鼓舞全民士氣，鼓勵勇敢抗爭，擊敗納粹德國，取得勝利（Victoire），重獲自由（Vrijheid）。

這個提議受到比利時人，以至荷蘭等部分歐洲國家民眾接受，於是「V」字牆上路上周遭都是，成為抗爭的象徵。很快，這個意義又透過BBC廣播，傳遍世界。1941年7月19日，英國首相邱吉爾第一次在電視上高舉右手，用食指和中指做出這個「V」手勢，鼓舞全世界人民和納粹德國作戰到底，爭取最終勝利，之後亦不時用，這就是今天我們都用的「V」勝利手勢，邱吉爾做了這個手勢，但「V」字靈感非他首創，他發揚光大了，還鬧了笑話。他有時舉「V」手勢時，手心向自己，在英國這可是不文手勢呢。

那麼「V」手勢，關貝多芬甚麼事？1941年邱吉爾首次做出這個「V」手勢，向國民發表講話後，BBC新聞編輯里奇（Douglas Ritchie）負責戰時BBC一個「V for Victory」的計劃，就是傳揚「V」的內涵。他注意到命運交響曲頭4個音符「登登登，凳」，3短音1長音，和字母「V」的摩斯密碼「···-」，3點1破折（3 dots and a dash）一樣。

「登登登凳」 竟成勝利暗號？

於是那幾年，收聽BBC廣播的歐洲人，每天不時會聽到電台廣播中，播放貝多芬《命運交響曲》頭4個音符「登登登，凳」。也可以說，聽到「登登登，凳」的人們，相信也會心一笑，因為這3短1長的音符，代表了「V」，Victory勝利。可以說，這是BBC利用摩斯密碼加上「貝多芬密碼」，鼓舞全體歐洲人民，勇敢抵抗，爭取勝利的暗號。淪陷區的人們紛紛響應，甚至有人在車輛響咹、鳴笛之類，都「登登登，凳」，又有用「V」字打招呼，諸如此類。

世事總是伴隨着一點令人意外，或者蘊含命運的嘲諷。當英國受德軍戰機轟炸時，在大眾媒體播放着，撫慰並鼓舞着全體英國人民勇敢抵抗的樂章，是來自德國的貝多芬。不過，凡事看人如何想而已，貝多芬也是抵抗獨裁強權，追求個人權利、自由的象徵呢。貝多芬當初相信拿破崙具改革決心，一心為世人及拿破崙，譜出心目中真正英雄形象的樂曲。

1804年，法蘭西共和國改名法蘭西第一帝國，同年12月拿破崙在巴黎聖母院舉行稱帝儀式，自封為王，貝多芬由尊敬變成憤怒，不單只共和制被帝制取代，更讓他感受到期望幻滅，以及心血遭受背叛。悲憤交織下貝多芬撕去《第三交響曲》上寫有「獻給拿破崙」一句的一頁。

說回二戰中的「V」手勢，效果很好，搞到納粹宣傳部長戈培爾很無癮，但都無計可施。據說他提出了辯解，說德文中也可以解作勝利的「Viktoria」，也是「V」字行頭，而貝多芬是德國人……這個「V」，是代表希特拉的終極勝利，但沒多少人理他。納粹更曾自己採用「V」符號，例如巴黎被納粹佔領時，艾菲爾鐵塔被掛上巨型「V」字，下邊有寫上「德國在所有戰綫取得勝利」的標語。也許，能幻想，有膽幻想也是好事。

以後大家聽《第三號交響曲》時，可以感受下貝多芬滿溢而出的愛國情操，和他熱愛自由與和平的心懷。聽着《命運交響曲》或《第五交響曲》，幻想一下「貝多芬密碼」。