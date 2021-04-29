青少年想做網紅 家長誘導辨利弊

獅子山青年商會一項調查發現，本地青少年有意做網紅，商家亦更重視網絡營銷。網紅營銷大興，令網紅成為更多人心目中的理想出路，但年輕人投身前仍需考慮箇中風險與利弊。

獅子山青年商會發現，雖然商家在疫下普遍受到影響，但近95%認為網上營銷是未來大趨勢。與此同時，疫下青少年畢業後難找工作，因而希望透過網上營銷賺錢，當中逾7成表示想從事與直播帶貨（即網上促銷）有關的網紅行業。不過，僅四分一青年認為本港有足夠配套幫助他們成為網紅，商會將舉辦「KOL夢起航」，為青年提供相關培訓。

想做網紅已成為趨勢，基督教女青年會在2017年公布的一項調查顯示，傳統理想職業例如教師、醫生與律師已不被兒童青睞，工程師與會計師等甚至不入圍頭十，不少人更將YouTuber、網紅及遊戲實況主持等視為志願。

英訓練營 為期5日收4600元

想做網紅的遠不止港童港青，外地現時有專門為有網紅夢的兒童而設的夏令營，例如英國有為期5日的YouTuber訓練營，收費達425英鎊（約4,600港元），但報名者源源不絕。橫跨英美澳日等多國、收費近3,000美元（約23,300港元）的網紅營Social Star Creator Camp，更承諾為年輕人提供使用數碼器材方面的培訓，讓他們在各大社媒上出道。

據Statista數據顯示，全球網紅行業由前年的65億美元（約506億港元）翻倍大增至今年的138億美元（約1,074億港元）。網紅營銷帶來的貼地及親切感，較之傳統營銷方式對年輕人更奏效，或令企業更有意慾花重金聘用網紅代言貨品。

門檻低 有手機電腦已變KOL

再者，成為網紅的門檻較低，家裏有手機、電腦等器材，已可自稱KOL，更可享有自主工作等好處（見表）。

然而，網紅行業屬於典型的金字塔式行業，德國奧芬堡應用技術大學研究發現，YouTube只有最多人觀看的3%頻道每年可得16,800美元（約13萬港元）的廣告費，絕大多數（96.5%）網紅的收入不足12,140美元（約9.4萬港元，即美國聯邦貧窮綫下）。

認清行業風險 切勿盲目跟風

為年輕人提供適切網紅培訓，例如如何分析網絡熱潮趨勢、應用電子器材與軟件、剪輯短片等，在講求科技技能的當下未嘗不是好事。家長可考慮與子女一起拍片、嘗試讓他們初嘗經營個人頻道，在過程中誘導他們認識網紅行業的風險，例如成功率低、失敗者多、需要頗大毅力等，讓他們對網紅作為未來職業有更多認知，而非跟風盲目追夢。

▲ 網紅成為很多人心目中的理想出路，但家長應誘導子女認識行業的風險，切勿盲目跟風。（資料圖片）