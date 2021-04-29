人口老化挑戰大 中國要除三座大山

中國最新人口或跌破14億，將是60年來首見下滑。內地未富先老，加上勞動力減少，恐會削弱經濟增長潛力。中央人口挑戰巨大，短期可全面開放生育政策、延遲退休年齡，但要根本改善不生育、甚至不結婚的癥結，還得加強社會保障，移除醫療、教育和住房三座大山，多管齊下，以穩住近年向上勢頭。

據英國《金融時報》引述消息報道，中國去年總人口不到14億，錄得1959至61年「三年困難時期」後首跌。

年齡中位超美 人口紅利變小

聯合國曾推算，中國人口2027年才見頂，但人民銀行學者蔡昉最近表示，2025年前或已出現。連帶人口老化，中央藉消費推動經濟的努力或受拖累，最終可影響能否如期在2035年令國內生產總值倍增，成為中等發達國家，也令人關注會否拖慢超越美國成為最大經濟體，出現日本經濟失速等問題。

中國的生育率，已與日本等發達近鄰相若。除了2016年「全面二孩」政策推行的首年，內地新生人口顯著回升至1,786萬，往後逐年減少，19年只有1,465萬，創數十年新低。不僅各界學者，連人行本身，都支持中央調整政策。

人行月中罕有發表工作論文指出，全國人口形勢已逆轉，衰減速度將超乎想像，教育和科技進步難以彌補人口的下降，故應趁育齡婦女量未急跌，全面放開和鼓勵生育。知名經濟學家任澤平估計，中央到「十五五」（26至30年）可能會獎勵四胎五胎，像俄羅斯一樣，授予「英雄母親」稱號。

據人行推算，全國明年將有14%人口屬65歲以上，歷時22年便成為深度高齡化社會，遠快過美國的72年。中國年齡中位數目前已超越美國，人行論文反問，若過去40年是靠廉價勞力及巨大人口紅利縮小雙方發展差距，未來30年要靠甚麼？

隨着內地「大饑荒」後出生的嬰兒潮世代陸續退休，社會撫養比和養老負擔會日益加重，政府債務和社保基金壓力都會上升。

壽命長退休早 養老負擔沉重

雖然內地預期壽命不斷上升，法定退休年齡逾40年來卻一直維持男性60歲、女性55歲，藍領更低至50歲。有鑑「十四五」期間，勞動年齡人口料減3,500萬等挑戰，總理李克強上月已宣布逐步延遲退休年齡，但這背後牽涉不同退休制度、職場晉升，以至託兒支援等，路障不少。

參考撤銷一孩政策未竟全功的經驗，可以見到教育水平上升、女性職場冒起等因素疊加下，中央想鼓勵年輕夫婦生小孩，定要根本減低養育子女成本高昂的問題，必須加強社會保障，嘗試除去住房難、上學難、看病難三座大山。

即使在大城市的「996」（朝9晚9、每周6天）工作制下奮發上進，內地打工仔的薪金要追上樓價漲幅，本已困難重重，實在遑論要為下一代前途買入尤為昂貴的「學區房」。顯然而見，若要改變人口走向，有關當局今後將要展現極大魄力，推出全方位政策，鼓勵和支援更多年輕人結婚生子。

責任編輯：張志堂