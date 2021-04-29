Nokia 5G手機 X50擬下半年發布 行政人員版 2021/04/29 分享： 諾基亞（Nokia）積極部署手機業務，其營運商HMD Global在本月初舉行新品發布會中，一口氣推出6款Nokia中低階平價機。最近有外國媒體報道，Nokia有意在本年內推出更多5G手機，並計劃下半 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 手機生產商OPPO 擬加入電動車戰場 今日 手機生產商OPPO 擬加入電動車戰場 fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 2021/04/28 fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 2021/04/28 三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 2021/04/27 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 手機睇YouTube 調整畫質省數據 2021/04/27 手機睇YouTube 調整畫質省數據 Nokia 諾基亞（Nokia，美：NOK） 智能手機 商業 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 5G