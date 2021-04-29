手機生產商OPPO 擬加入電動車戰場

近年智能汽車領域發展迅速，有不少手機生產商紛紛宣布跨界造車。早前小米宣布投入100億美元，用作發展智能電動汽車業務。近日內地媒體消息指出，其競爭對手OPPO亦有意加入戰場。

內地媒體引述內部知情人士透露

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