手機生產商OPPO 擬加入電動車戰場 行政人員版 2021/04/29 分享： 近年智能汽車領域發展迅速，有不少手機生產商紛紛宣布跨界造車。早前小米宣布投入100億美元，用作發展智能電動汽車業務。近日內地媒體消息指出，其競爭對手OPPO亦有意加入戰場。 內地媒體引述內部知情人士透露 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nokia 5G手機 X50擬下半年發布 今日 Nokia 5G手機 X50擬下半年發布 fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 2021/04/28 fb夥Gucci加州興訟 嚴打平台賣冒牌貨 三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 2021/04/28 三星健康監測新專利 摺機量血壓血管硬化 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 2021/04/27 Tesla Autopilot新功能 濕滑路面自動限速 手機睇YouTube 調整畫質省數據 2021/04/27 手機睇YouTube 調整畫質省數據 智能手機 電動車 商業 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 專利 Oppo