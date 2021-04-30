【康宏理財巨星專題】 緊貼市場  洞悉離岸商機  疫情業績不跌反升

不少從事保險業或銀行界的人士，在2020年疫情影響下大失内地訪港客戶，業績大跌。康宏理財服務有限公司（「康宏理財」）聯席董事詹碧珊（Jessica）成為理財顧問逾16載，見證著香港的風風雨雨，但仍然在行業内屹立，2020年業績彪炳，更獲得2020年年度大獎業績首3名的殊榮。Jessica分析表示：「現在資訊發達，客戶普遍尋求不同範疇產品的意見，如基金、強積金、保險、海外資產配置等，希望得到宏觀統一的幫助。」她認爲財富管理行業繼續努力緊貼市場情況，便能找到商機。

▲ 詹碧珊稱公司的龐大資源、市場營銷和專業培訓，助她發掘客戶和擴展業務。

善用數位趨勢 跟進客戶情況

1部平板電腦、1部智能電話，便能夠隨時隨地跟進客戶戶口的狀況。由於Jessica本身也是在職母親，明白因爲疫情大部分客戶在家工作，而家長都爲了小朋友健康減少與外界接觸，網上面談反而更受客戶歡迎。市場變化萬千，善用科技溝通在財富管理上更快捷有效。

Jessica認為理財顧問的工作時間全權由自己管理，能夠家庭事業兩兼顧，並讓她無懼市場變遷。她與客戶的高度配合，建立互信的關係，採用人性化的管理，從而能夠與客戶建立深厚的感情。她亦讚揚康宏理財擁有龐大資源、市場營銷和多元化培訓，助她發掘客戶需要和擴展業務，提升專業性。

資產配置需求增加 移民趨勢衍生商機

▲ 詹碧珊認為理財顧問的工作時間全權由自己管理。

疫情重創經濟，但未有減退Jessica對前景的樂觀態度。她表示：「康宏的理財顧問能夠提供衆多的產品應付客戶需求的變化。就在這年客戶都考慮移民或安排子女海外升學，令海外資產配置需求急升。」移民熱點大都需要環球徵稅，導致海外資產配置、移民前稅務規劃、信託安排等成爲這兩年詢問度最高的服務。Jessica因此積極在公司平台上尋求最新的相關產品以及方案，迎合客戶的財務需要。

入行16年，Jessica一直專注發展業務，同時把所得到的經驗，協助家族資產增值。她將心比心，投資是一生人的事，所以為客戶出謀獻策，務求令客戶資產增值，讓客戶達到其理財目標。

（資料由客戶提供）