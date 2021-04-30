【康宏理財巨星專題】 兼顧理性與感性   由心出發 維繫團隊 

▲ SNIPER五大核心成員﹕Ricky (左一)，YC (左二)，Sing (後中)，Anthony (右二) 及Heison (右一)。

康宏理財服務有限公司(「康宏理財」)高級業務拓展總監黃玉菁（Ivy）想法進取，不但有敏銳的市場觸覺，在領導自己的團隊時，也糅合了系統化與人性化的管理方式，務求團隊能以最高效率的方式運作。與此同時，Ivy 亦不忘關心成員的身心需要，提升團隊的士氣及業務表現。

團隊日常運作 五位大將齊主理

Ivy的「SNIPER」團隊有過百名成員，即使她有三頭六臂，即使一日有72小時，Ivy也不可能獨自兼顧到團隊的每一項細節。因此她建立了核心5人小組，小組成員主要擔當團隊裏5個不可或缺的角色，分工處理團隊不同範疇上的工作。「Anthony負責對外業務統籌，Sing負責業務拓展，YC和Ricky負責新人培訓，Heison負責團隊關係建設。他們5人就是SNIPER團隊系統的核心，每人旗下均有一隊同事協助他們。」

Ivy授權予核心小組負責團隊的日常事務，除了因她非常信任同事的能力，另一原因是因她有更重要的任務。她的日常工作，除了跟進客戶、為團隊做重要決策、培訓外，就是舉辦不同的活動以凝聚團隊各成員，如每月為團隊成員舉辦的生日會。

關心團隊成員心理變化 身兼多職助同事分憂

▲ Ivy的團隊經常舉辦聯誼活動，凝聚成員間的感情和士氣。

身為團隊領袖，Ivy非常關心成員每日上班的心情，她認為只有好心情，工作才會有好表現。「人總會受情緒影響，同事的心理因素是最難控制的，所以我很留意同事的心理變化，以防他們被私事影響工作。」Ivy表示自己不時會與同事傾談，聆聽他們的心事，更笑言說過程中她更像團隊的『心理醫生』。」

Ivy雖然日理萬機，但仍堅持每月為成員舉辦生日會，亦會親自挑選生日禮物。「團隊日常大小營運事宜已放手交由同事處理，但我唯一堅持親手處理的，就是為同事預備生日禮物。」她透露：「這令我有機會親自接觸每一位同事，令他們感受到我在乎的不只是業績，而是他們每一位。」

時刻心繫團隊的Ivy期望，今年內團隊人數能突破200人，也期望成員在心理上不斷成長，壯大SNIPER的影響力。

（資料由客戶提供）