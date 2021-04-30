Mirror成員Edan加持 必搶Tudor熊貓面新作

踏入每年3、4月錶壇的新錶發布季度，勞力士必然成為城中熱話，不過其兄弟品牌帝舵近年也相當矚目，備受談論之餘，腕錶更同樣掀起炒價。Tudor的新一批腕錶日前已經曝光，再次為大家製造話題，兩款黑、白熊貓面

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