Mirror成員Edan加持 必搶Tudor熊貓面新作 副刊版 2021/04/30 分享： 踏入每年3、4月錶壇的新錶發布季度，勞力士必然成為城中熱話，不過其兄弟品牌帝舵近年也相當矚目，備受談論之餘，腕錶更同樣掀起炒價。Tudor的新一批腕錶日前已經曝光，再次為大家製造話題，兩款黑、白熊貓面 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 勞力士年度新作全登場 Explorer全面優化 Day-Date漂亮色相 2021/04/16 勞力士年度新作全登場 Explorer全面優化 Day-Date漂亮色相 Louis Vuitton Tambour潛水錶再升級 2021/04/02 Louis Vuitton Tambour潛水錶再升級 Roger Dubuis王者氣派 2021/04/02 Roger Dubuis王者氣派 Breitling 60年代復古風潮 2021/03/26 Breitling 60年代復古風潮 Panerai跟世界自由潛水冠軍 Guillaume Nery創深潛傳奇 2021/03/19 Panerai跟世界自由潛水冠軍 Guillaume Nery創深潛傳奇 消費資訊 消費種類 鐘錶 Mirror 呂爵安 勞力士