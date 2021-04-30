Annamaria Cammilli意國煉金術 副刊版 2021/04/30 分享： 作為本地珠寶界代表之一的景福，除了自家的創作，亦會透過masterpiece by king fook專門店，從歐洲各地引入知名的珠寶品牌，讓大家可以接觸到富創意亦傳承着傳統頂尖工藝的珠寶項目，來自意 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 2021/04/23 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 最奢華的Chanel N°5香水 2021/04/16 最奢華的Chanel N°5香水 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 2021/04/09 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 Louis Vuitton‧Dior 同步閃耀登場 2021/03/12 Louis Vuitton‧Dior 同步閃耀登場 Piaget高級珠寶系列 翱翔天際間 2021/03/05 Piaget高級珠寶系列 翱翔天際間 消費資訊 消費種類 珠寶 景福集團（00280） 意大利