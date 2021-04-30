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Annamaria Cammilli意國煉金術

副刊版 2021/04/30

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作為本地珠寶界代表之一的景福，除了自家的創作，亦會透過masterpiece by king fook專門店，從歐洲各地引入知名的珠寶品牌，讓大家可以接觸到富創意亦傳承着傳統頂尖工藝的珠寶項目，來自意

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欄名 : Jewelry

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