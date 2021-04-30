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皇家加勒比世界最大豪華遊輪 2022年登陸亞洲

副刊版 2021/04/30

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全球豪華郵輪領導品牌皇家加勒比國際遊輪（皇家加勒比）剛揭曉了綠洲系列新一代郵輪「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas）2022年中國啟航計劃。正在法國聖納澤爾大西洋船廠建造中的「海洋奇蹟

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