皇家加勒比世界最大豪華遊輪 2022年登陸亞洲 副刊版 2021/04/30 分享： 全球豪華郵輪領導品牌皇家加勒比國際遊輪（皇家加勒比）剛揭曉了綠洲系列新一代郵輪「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas）2022年中國啟航計劃。正在法國聖納澤爾大西洋船廠建造中的「海洋奇蹟 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 2021/04/29 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 2021/04/29 全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 2021/04/28 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 星巴克推出 兩款夏季鳳梨特飲 2021/04/28 星巴克推出 兩款夏季鳳梨特飲 燒肉Like推出全新宮崎和牛前胸肉套餐 2021/04/26 燒肉Like推出全新宮崎和牛前胸肉套餐 皇家加勒比國際遊輪 交通