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科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風

副刊版 2021/04/30

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今年適逢香港科學館成立30周年，為響應世界地球日，科學館在上周推出全新的「地球科學廳」，以互動展品、模型和場景裝置讓參觀人士了解自然現象的成因。在現場更可感受颱風的威力，體驗每小時達120公里風速的「

...

欄名 : 本地遊

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