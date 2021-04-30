科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風 副刊版 2021/04/30 分享： 今年適逢香港科學館成立30周年，為響應世界地球日，科學館在上周推出全新的「地球科學廳」，以互動展品、模型和場景裝置讓參觀人士了解自然現象的成因。在現場更可感受颱風的威力，體驗每小時達120公里風速的「 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 人物說太古 尋找與太古相關故事 2021/04/27 人物說太古 尋找與太古相關故事 赤柱廣場戶外瑜伽 林德信與世界冠軍魏秋琪親身示範 2021/04/24 赤柱廣場戶外瑜伽 林德信與世界冠軍魏秋琪親身示範 漫步土瓜灣尋電影場景足迹 密集式怪獸大廈成打卡點 2021/04/23 漫步土瓜灣尋電影場景足迹 密集式怪獸大廈成打卡點 石澳藍橋完成修復 以原貌重新開放 2021/04/22 石澳藍橋完成修復 以原貌重新開放 黃金海岸商場響應「世界地球日」 舉行Earth Day市集共度綠色周末 2021/04/17 黃金海岸商場響應「世界地球日」 舉行Earth Day市集共度綠色周末 香港科學館 親子活動 尖沙咀 板塊 颱風