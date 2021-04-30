科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風

今年適逢香港科學館成立30周年，為響應世界地球日，科學館在上周推出全新的「地球科學廳」，以互動展品、模型和場景裝置讓參觀人士了解自然現象的成因。在現場更可感受颱風的威力，體驗每小時達120公里風速的「

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