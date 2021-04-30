旅遊氣泡港星下月26日通行 新加坡景點大升級 副刊版 2021/04/30 分享： 新加坡與香港剛達成「航空旅遊氣泡」，香港旅客可於5月26日起出行往新加坡旅遊，惟港人出發前必須完成兩劑疫苗並接種最少14天。雖然機票連玩樂、做檢測的費用要花過萬港元，但對旅行「望穿秋水」的人士，相信仍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港仔活化古迹蒲窩 「我們的異想天開」嘉年華周末開展 2021/04/23 香港仔活化古迹蒲窩 「我們的異想天開」嘉年華周末開展 奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區 2021/04/20 奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區 地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 2021/04/16 地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 2021/04/13 香港青年旅舍推正念藝術住宿套餐 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 2021/04/10 光影魔法團隊 teamLab 將進駐京都車站 締造藝術展覽館 +cafe 複合空間 新加坡 旅遊行程