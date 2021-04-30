旅遊氣泡港星下月26日通行 新加坡景點大升級

新加坡與香港剛達成「航空旅遊氣泡」，香港旅客可於5月26日起出行往新加坡旅遊，惟港人出發前必須完成兩劑疫苗並接種最少14天。雖然機票連玩樂、做檢測的費用要花過萬港元，但對旅行「望穿秋水」的人士，相信仍

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