法國拿破崙將軍有一名極忠心的士兵,不僅戰役期間忠心耿耿,即使拿破崙戰敗甚至死亡後,他仍忠心不二地四處宣揚拿破崙主義,覺得這是高於其他一切的崇高信念,而信服者也是高人一等的,他的名字是Nicolas Chauvin。

這是Chauvinism(沙文主義)的來源,時至今天,按《劍橋詞典》對Chauvinism的定義為:「the strong and unreasonable belief that your own country or race is the best or most important」,意即「強烈而不合理地相信一己國家或民族是最好和最重要。」而英文罵語「Male Chauvinism」或「Chauvinist Pig」,是指摘帶有性別或種族歧視的人。

無獨有偶,以膝蓋跪頸九分二十九秒致令手無寸鐵的黑人George Floyd死亡的白人警員,其名字正是Derek Chauvin,雖說Chauvin這姓氏相當普遍,但其惡劣行為卻深深揭示了Chauvinism的禍害,一般執法人員絕不會如此殘暴對待疑犯,當對方已失去呼吸和反抗能力時,他仍以手插口袋跪在對方頸上,這被瘋傳影像的一幕,正是他那自以為優越的內心世界的反映。

被定罪的Derek Chauvin絕對罪有應得,可惜的是,跟他名字不一樣但思想相同的白人卻大不乏人,還有不少是位高權重的,他們的醜態不會暴露在鎂光燈下,卻以隱密的手段欺凌壓榨其他國家和民族。

十八世紀的沙文主義在二十一世紀仍然盛行,下世紀又如何呢?