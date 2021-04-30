上周，鄭中基在中環海濱舉行自駕演唱會，半自駕半座位的戶外演唱會，香港史無前例。真性情又幽默的鄭中基，憑真摯情感帶動、感動和打動觀眾，現場氣氛非常好。

台前成功，台後的汗水卻鮮有人知。主辦人鄒偉昌（Kenny）由寶麗金年代開始，已為香港娛樂事業打拼，幾十年見盡盛衰，難得的是，Kenny心中那團火依然燒旺。見過香港是亞洲第一那些年的他，深信現時香港樂壇不止於此；但潑冷水的花生友確實不少：「咁嘅時勢搞啲咁嘅嘢，無—可—能！」、「肯定開唔成！」Kenny就憑打不死的性格，你話唔掂，就偏要搞掂為止。

要成事，首先要獲政府八大部門批准，疫情加限聚，審批過程更加嚴謹，但Kenny每次跟政府部門見面都做足功課，且樂意配合各方要求，舞台平面圖也改了六十次才獲批。Kenny的誠意和投入，令政府各部門的負責人，由開始時非常有保留，到後期跟他說：「我哋都想你開到！」

好不容易獲政府開綠燈，又添另一難關：那時疫情尚未明朗，本有五個投資單位及兩個贊助商，惟於鄭中基宣布開騷前的一星期，竟全打退堂鼓。突然失去所有外來資金，Kenny通宵考量，但見工作人員做得起勁，把心一橫繼續去馬，就是這鋪傻、狠、狂勁，自行孭起所有費用，打造全港最大的戶外舞台及LED熒幕，並大放煙花。結果：好評如潮。

重重難關，問Kenny何來信心拆招？他莞爾細表：一、香港一定要再有開心、美好之事發生；二、香港娛樂行業一定要行番、郁番；三、要搞一個大家開心的正能量演唱會。就憑這些信念，他成功了，讓行內逾六百人再有工開之餘，更自費邀請不少基層家庭觀看，在場無論是表演者、工作人員或觀賞者，都喜不自勝。睹此情景，Kenny禁不住說：「香港應該係咁！」

其實，香港的娛樂事業，無論台前或幕後，仍有不少非常優秀、專業、有靈魂的人才，只要香港人同心撑住，樂壇又怎會死？那夜煙花璀璨，香港本應如此。