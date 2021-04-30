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嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露

副刊版 2021/04/30

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香港嘉里酒店與日本護膚品牌FANCL由5月1日至6月30日，聯乘推出「無添加．亮白」下午茶，以FANCL王牌美白產品─速白抗斑美肌飲料（White Advance Drink）中的主要成分，以及經典日

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欄名 : 酒店下午茶

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