嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 副刊版 2021/04/30 分享： 香港嘉里酒店與日本護膚品牌FANCL由5月1日至6月30日，聯乘推出「無添加．亮白」下午茶，以FANCL王牌美白產品─速白抗斑美肌飲料（White Advance Drink）中的主要成分，以及經典日 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 酒店下午茶 最新專欄文章 更多 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 今日 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 2021/04/07 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 2021/04/07 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 香港W酒店推出最新松露下午茶 2021/03/12 香港W酒店推出最新松露下午茶 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 2021/03/12 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 下午茶 香港 日本 產品 品牌 酒店 設計 餐廳 美食 魚