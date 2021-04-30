悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 副刊版 2021/04/30 分享： 悅來酒店「簡．味」餐廳將於5月推出全新「Chill Picnic BOX」田園野餐主題下午茶（$286起/位），廚師以野餐盒美食為靈感，玩味十足。另外，下午茶更有早鳥優惠，食客只需5月30日前入座，周 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 酒店下午茶 最新專欄文章 更多 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 今日 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 2021/04/07 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 2021/04/07 朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂可享8折 香港W酒店推出最新松露下午茶 2021/03/12 香港W酒店推出最新松露下午茶 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 2021/03/12 沙田帝逸酒店推福岡甜王士多啤梨High Tea 下午茶 香港 日本 產品 品牌 酒店 設計 餐廳 美食 魚