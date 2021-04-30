悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折

悅來酒店「簡．味」餐廳將於5月推出全新「Chill Picnic BOX」田園野餐主題下午茶（$286起/位），廚師以野餐盒美食為靈感，玩味十足。另外，下午茶更有早鳥優惠，食客只需5月30日前入座，周

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