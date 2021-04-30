香港的反對派在國安法推出後，迅即兵敗如山倒，到了完善選舉制度也出台後，更幾乎被殺得片甲不留。我們若看看一年前他們阻礙立法會選出內會主席達半年之久時的得意忘形，豈能不歎息他們的幼稚，完全看不懂物窮必反的道理，大禍將至仍茫然不知。究竟他們犯了甚麼錯誤？

對於那些不知所謂、只圖破壞的社會思潮及族群，讓其在失敗後自我枯萎退出歷史舞台，是正確的取態，我們不用替其可惜。不過，反對派中也並非人人心懷叵測，他們較正派的人當中，思想也有積極的元素，處理得宜可對香港的政經發展起到正面作用，但要發揮到這些可能存在的積極因素，首先要做的便是為他們的失敗作檢討，找出錯誤。我只見到有人雞飛狗走，未見到他們有發表過甚麼深刻的反省，為了香港之福，只有越俎代庖，替他們思考一下。

傳統泛民 不願與黑暴割席

香港反對派中較為傳統的一翼，我們故且稱為傳統泛民，他們犯了甚麼錯誤？我認為有兩個是主要的：第一是面對民粹黑暴的冒起，傳統泛民竟主動放棄領導力，任由黑暴肆虐香江，令市民大為反感；第二是他們對民主理念及制度認識膚淺，只懂空洞口號，不明白民主制度有優劣之分，致使當西方的民主制度缺陷陸續暴露了出來，他們卻無能力作出反思，在理論上輕易被競爭對手拷打。

傳統泛民放棄反對派領導權的最鮮明象徵，便是他們到今天也不願意與黑暴分子割席。你不割席，人民自然把你看成是與黑暴同一鼻孔出氣，也認同那些天怒人怨的攬炒行為；當你們失敗時，社會中人就算不都是額手稱慶，死硬支持者的氣勢也會大幅萎縮。

認為傳統泛民此舉不智，並非只是我個人的判斷，不少有識之士亦早已察覺。在70年代初發表過「李一哲大字報」作者之一的王希哲，最近接受《亞洲周刊》的訪問，也對黑暴分子推動的「打砸搶燒『時代革命』」十分不滿，認為他們「何其張狂」，但最終卻落得「大難臨頭各自飛」的下場。他希望泛民能夠重回「愛國民主運動」的路綫，帶領支持者，重新出發。

要知道，王希哲思想有深度，我甚至認為他可稱為中國民主運動第一理論家的人物，他如此評價過去幾年香港的民主運動，豈不值得放棄了領導權的傳統泛民檢討一下？

王希哲是泛民的「自己人」，不與泛民搞在一起的其他有識之士，對他們批判更猛。上周，《香港01》的老闆于品海在其5周年慶典中發言，直指：「身居其位的泛民領軍者竟然糊塗到將自己的位置『禮讓』給一班政治流氓和無知的抗爭派，叫喊『光復香港，時代革命』等語無倫次的口號，甚至讓他們主宰泛民自己的政治命運，結果當然就是斷送了自己的政治前途。」此話說出了很多人的心聲，是時代的強音！

面對民粹吵鬧 失聰失明

我們若有耐性細讀一些年前黑暴分子提出的口號或理論，不難會因其水平之低而語氣甚大感到驚詫。我見慣了年輕學生交來的作業或考卷充斥着的各種錯誤，雖然主觀上很想見到可以青出於藍的學生，但卻絕不會放棄查找他們錯誤的能力；若放棄，他們也不應該上我的課。有此習慣，我不會受民粹主義的吵鬧聲所惑，即使有時他們表面看來有點聲勢。

正因有此素養，我特別奇怪為何傳統泛民不懂得以證據為基礎，去作出諸事的判斷。我猜想他們之所以在面對民粹時如此軟弱、失聰失明，原因有二。一是機會主義心態，他們為了選票，不敢站在道德高地上，批判黑暴的倒行逆施；二是不少傳統泛民在思想上都帶有左翼元素，往往不能弄清領袖與群眾的辯證關係。群眾有力量，但需引導到有用的方向，這正如核能很有力，但若沒有引導，會成核爆，玉石俱焚。文革後，巴金等知識分子也在自我檢討，為何遭到紅衞兵欺淩時，也會感到似乎他們是對的，左翼知識分子的內疚感，往往使他們以為群眾永遠是對的，這種認知有時頗有害處。

尋最適合政制 非單靠叫口號

為何我上文說泛民對民主理念認識膚淺？政治的目的，是使人民達到最高的幸福感，民主制度不是目的，只是一種並不確定可否達到上述目的之手段。有不少人相信西式民主有此功能，但近年的一連串事件，頗使人質疑這種認知是否正確：為何民主燈塔的美國選出了特朗普這樣的人做總統？為何脫歐對英國不利，但公投卻容許飄忽的民意以輕微票數為英國作此決定，事後又有大量人後悔？為何美國及印度這兩個最大的民主國家抗疫一塌糊塗，但中國卻十分成功？就算號稱民主的台灣抗疫做得不錯，但與中國各省相比也只算中等。這些事實都讓人不得不思索，政治制度有多種，民主制度也有多種，甚麼制度最適合自己，並非叫幾句機械化的口號便可解決。

等而下之的制度考量，便是自身墮入別有用心的外國算計中，跟着別人叫叫口號，縱火掟磚便以為盡了社會責任，此等行徑對港人毫無好處。泛民應多研習理論，認清過去自己是多麼的糊塗。懂得犯過了甚麼錯的泛民，將來在香港政治生態中理應還有角色，否則他們可能要退出歷史舞台了。

▲ 墮入別有用心的外國算計中，跟着別人叫叫口號，縱火掟磚便以為盡了社會責任，此等行徑對香港人毫無好處。（資料圖片）