變種毒殺入社區 嚴防輸入免夾擊

本港原本連續5天沒有不明源頭新冠肺炎確診，令人憧憬可深入探討各式通關氣泡，可惜昨日竟爆出社區變種病毒感染，最新染疫的東涌女傭沒有外遊，源頭不明。

港府近月檢測溯源能力已大為改善，對內必須當即做好東涌菲傭相關的檢測、檢疫和追蹤，且妥善處理華大基因化驗失誤的種種不足，對外也要嚴防愈見險峻的環球疫情，警惕受印度波及的鄰國，尤其是尼泊爾。

尼泊爾受累印度 輸港個案急增

衞生防護中心昨午公布，本港新增15宗輸入個案，原已連續5天沒不明個案。特首林鄭月娥前天透露，曾與澳門探討建立旅遊氣泡，亦有研究向內地提出商務氣泡，但目前清零通關顯然只能當作下步目標，當務之急是嚴防變種病毒在本港社區擴散。

食肆酒吧的疫苗氣泡昨天亦首開，先決條件是店員或顧客要打針，最新的社區變種爆發，更令人深切意識到，接種疫苗不僅換來寬限，還可防患未然，絕對利大於弊。

只是，有些潛在控疫漏洞或缺失，始終要由政府出手。印度剛錄破世界紀錄的近38萬宗單日確診，連帶拖累鄰國如尼泊爾和斯里蘭卡的數字直綫上升。本港昨天正有13宗輸入來自尼泊爾，更有兩宗帶N501Y變種株，近1個月當地輸港的個案，已與早被禁飛的巴基斯坦相若。

除屬於至少19個已發現印度雙重變種株的國家外，尼泊爾一方面要應對居印僑民返國播疫，另一方面須解決印度疫苗供應受挫，每天確診勢破5,000。港府宜主動研究，除了凌晨禁止該國航班抵港外，A組極高風險地區應否擴大。

本地社區近期接連出現4宗變種株後，各界驚覺隔離檢疫原來未臻完善。港府專家顧問袁國勇一度相信，早前第3例的菲傭是在西營盤華美達酒店中招，惟基因排序顯示她與鄰房感染了不同變異株，意味病源依然不明，仍須繼續追溯。

循檢測方向審視，袁國勇分析，她可能入境前已染疫，只是採樣出錯，才多次「假陰性」。本地最大私營化驗所華大基因，不僅接連交出「假陽性」結果，近日更被揭發曾招募毫無經驗者在檢測中心當採樣員，且要求每2分鐘高速採完一個樣本，許樹昌和曾祈殷等專家均指斥不是，認為忙中難免會有錯。

港府必須加強監察，確保化驗商每個環節都一絲不苟，倘有苟且錯漏，定要重罰，眼下變種病毒殺入社區，更見迫在眉睫。當局也要反求諸己，審視有何機制避免再有假陽性個案或密切接觸者，須長時間無辜檢疫，以免挫損主動檢測的意慾。

急務防變種擴散 重罰苟且檢測

本港過去每波疫情，都是由外來輸入所致，變種毒株現時肆虐全球，新症屢創新高，港府更要設法藉收緊入境、改善隔離檢測，做到滴水不沾。疫苗在防感染、遏傳播的效能顯著，市民也應趕快打針，一邊出一分力協助遏止變種毒株扎根擴散，另一邊享受疫苗氣泡帶來的便捷。

責任編輯：李青