10時10分 鐘錶原廠設定謠傳與事實

昨天談到貝多芬《命運交響曲》頭4個音符「登登登凳」，因為3短音1長音，和字母「V」的摩斯密碼「···-」，3點1破折一樣，於是被英國人利用，在電台廣播中不時播出「登登登凳」，以「貝多芬密碼」鼓舞全體歐洲人民，勇敢抵抗納粹，取得二戰的「V」（Victory勝利）。

指針擺成「V」字 代表二戰勝利？

坊間還有一種流傳，說今天的鐘錶廣告，或者說鐘錶出廠時的設定，指針都撥到10點10分，也是從那個時候開始，故意這樣做，時針分針擺成「V」字狀，代表取得戰爭勝利的緣故云云。我不敢說沒有這層含義，如果真的有這麼一個來由，我相信也只是次要的理由。

首先得澄清一下，另外有一些人拿出來的解釋，說鐘錶出廠時設定指針撥到10點10分，或者大約10點10分，是為了紀念林肯總統、甘迺迪總統，又或者黑人民權領袖馬丁路德金，因為早上10點10分，或晚上10點10分，是他們被刺殺或者死亡的時間。

事實如何呢？林肯1865年4月14日，在劇院看歌劇時被槍擊，時間大約是晚上10時15分，第二天早上7時22分死亡；甘迺迪1963年11月22日，中午大約12時30分在德克薩斯州達拉斯遇弒，半小時後，即下午1時去世；至於馬丁路德金，1968年4月4日，在田納西州被槍殺，時間是傍晚6點01分，大約1小時後，晚上7點05分宣告死亡。

另外，又有人說10點10分，是美國二戰中在廣島、長崎投下原子彈的時間，這個設定是紀念死難者云云。先別說鐘錶商做生意會不會這樣做，實際上美軍在廣島投下名叫「胖子」的原子彈，是日本當地時間上午11點02分，而在長崎投下「小男孩」，時間則是早上8點15分。

謠傳澄清了，那麼絕大部分鐘錶商，把產品原廠設定選在10點10分，真正用意為何？是市場策劃。首先，是美觀，令消費者視覺上最舒服，成功賣出機會較大。10點10分的布局，將表盤面積分為1：2的比例，研究認為，比1：1或者其他比例更美觀，看上去比較和諧，是一個較完美的對稱呈現（perfect symmetry）。對於消費者來說，視覺美感十分重要，一般人都喜歡對稱的東西，不喜歡不對稱、不勻稱（asymmetry）。

另外這種擺位，時針和分針沒有重疊，讓消費者看得一清二楚，尤其現今世代，設計每多玩款，時針、分針同樣具備細緻堪玩味的設計創意。試想如果將指針指向3點、6點或者干脆時針分針在12點重疊，帶來的視覺衝擊就沒有那麼強烈、較為平淡，亦看不出時針分針的特色設計。

如果說，時針分針分開擺，也可以有其他擺法呀。的確，但鐘錶界認為，10點10分擺位是最理想的，因為不擋牌子名稱或Logo。通常鐘錶12點鐘位置下面有品牌Logo，可能還有品牌名，帶日曆的普遍會放在3點位，部分會放在4點位或者5點位，亦有6點或9點位。行內經驗所得，10點10分是最佳擺針位置，都可以不遮擋這些各種各樣鐘錶面元素。10點10分，兩枝針呈V狀，亦能夠承托突顯通常放在12點鐘位置下方的品牌Logo，消費者目光容易朝Logo望去。

在10點10分時針分針成為行業不成文規定標準之前，當品牌Logo放在鐘錶面6點位置時，一些鐘錶商會將時針分針設定為8點20分，目的同樣是框起並突顯Logo，上世紀前半很多生產商如此設定。然而，後來發覺，8點20分的擺針布局有一個弊處，就是時針和分針都呈向下，像一個咀角下彎的表情，好像不開心、憂傷，在產品銷售方面乃棹忌，於是後來行內愈來愈少採用。10點10分擺位，就沒有這個問題，時針分針皆向上，形成V狀，似咀角上翹，在笑呢。

iPhone廣告相片 時間設為9：41

話就話行業標準是10點10分擺位，但也有些微不同，卻依然可達到同樣效果。部分品牌產品加上秒針時，各有自己原廠預設時間，例如Rolex大約在上世紀40年代開始，採用10點10分的設定，後來統一為10：10：31，TAG Heuer是10：10：37，Timex是10：09：36之類。今天世代，很多人靠手機看時間，如果大家有留意的話，會發現iPhone和iPad等廣告中，時間都設定在9時41分，當然是有原因的。

2007年，喬布斯在一場介紹會宣布第一代iPhone面世，他預先綵排時計算過，當他講完一大堆說話，iPhone的樣貌相片正式在大熒幕亮相那一刻，會是早上9點40分左右，於是他叫廣告人員，兼顧些許發言延遲時間，將相片中iPhone時間設定在09：42。結果，喬布斯剛好做到在9點42分，公布第一部iPhone，而熒幕中相片的iPhone，正正顯示09：42。

之後一段時間，iPhone的廣告全部見到09：42，直到2010年，全球第一部iPad推出，不過今次發布的時間，在9時41分，這就是今天iPhone、iPad系列產品廣告，時間都是9：41的原因。

不要以為賣錶廣告，拍攝出色，模特兒夠俊男美女就ok，還有很多細微之處。例如，試過有一隻牌子的錶賣廣告，一款新出的錶有齊年、月、日顯示，宣傳人員特意把顯示的日子，設定在推出日期的幾個月後，本意是廣告無咁快outdated。他們將廣告中的錶，日子設在1996年3月19日，星期日，後來有顧客寄去日曆說，當天應該是星期二。所以，每一行都有小秘密，和不足為外人道的事物。