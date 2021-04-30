觀塘傳情微縮藝術展 盡覽裕民坊昔日風貌

老香港、舊情懷也可有嶄新表達方式。黛安知道，裕民坊YM2呢排舉辦全港近年來最大型微縮藝術展，以「觀塘•傳情」做主題，將昔日7間馳名裕民坊嘅老店做藍本，並納入裕民坊大廈、裕華大廈、寶聲戲院嘅標誌性街景，全數38件作品做工精細，描繪出老香港嘅面貌。

展覽裏面嘅微縮模型精細度好高，好似「雞仔餅大王」、「駿業士多」裏面嘅唐餅、涼果都好像真，如果就咁影相都呃到人係實景。微縮藝術家仲特登「穿越時空」，將唔同年代嘅地標，好似麥當勞、同樂酒樓都納入同一街景，仲利用6個擴增實境（AR）為觀眾重塑觀塘風貌，只要攞出手機，唔單止可以睇到「九龍皇帝」大筆揮毫、做寶聲戲院嘅電影海報「主角」，仲可以見到煙花同飛船出現喺觀塘上空嘅「超現實」美景㖭。

主辦單位仲會搞多場工作坊，大家可以跟微縮藝術大師學整指尖上嘅茶餐廳早餐、格仔餅等等，兼有老街坊搞嘅導賞團，隨時可融情入景，更加了解觀塘嘅變化。

展覽詳情

展期︰5月1日至7月4日（早上10時至晚上10時）

地點︰觀塘裕民坊YM2 1樓中庭及裕民里

費用︰免費

本文轉載自《晴報》

▲ 大家 可以用AR化身戲院海報主角。