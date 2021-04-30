母親節商場優惠多 家電美粧養生齊備

每年母親節黛安都會陪媽咪去旅行或Shopping兼歎美食，聽聞MOKO新世紀廣場由5月1日至6月2日將推出「MOKO旺角購物祭」，由「逢周一必搶快閃券」打響頭炮，連續4個星期一，豪送8,000份電子購物贈券；各周末仲特設主題優惠，例如「獨家扮靚賞」、「家電立減優惠」等，The Point會員仲可以率先換購「快閃券」，周末就可入手心水產品，例如以37折買CANVAS緊緻煥膚套裝，送畀媽咪就啱晒。而5月3至7日下午5時後喺商場預早慶祝母親節，更可額外獲$50指定商戶贈券。

希慎集團就會推出「Power Up活動」，同區內逾30間商戶合作，只要朝早10點到希慎Power Up網站，就可以7折價錢買商戶電子現金券；即日起至5月31日，憑Power Up 7折商戶電子現金券，喺星期一至五到指定店舖消費仲有買一送一優惠。

另外，華懋集團旗下嘅如心廣場，NINA CLUB會員由5月1至9日只須憑6,000積分，或以2,000積分及即日電子消費滿$800，便可到如心廣場禮賓部換領健康禮包1份，內有好棧紅燒鮑魚30克、純黑糖薑棗茶等，送畀媽咪養生就啱晒啦。想知多啲優惠詳情，可留意各大商場嘅fb專頁。

本文轉載自《晴報》

▲ MOKO新世紀廣場由明天至6月2日推出「MOKO旺角購物祭」。

▲ CANVAS緊緻煥膚套裝

▲ NINA CLUB會員於如心廣場消費滿$800可換領健康禮包1份。圖為純黑糖薑棗茶。

▲ 希慎集團推出「Power Up活動」，可以7折價錢買商戶電子現金券。