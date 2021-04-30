7仔Häagen-Dazs脆皮雪糕三明治 5件只售$108

黛安放假前會買定雪糕擺喺屋企慢慢歎。7-Eleven呢排做緊好抵嘅優惠，即日起至5月2日，用$108就可以買Häagen-Dazs脆皮雪糕三明治5件！

如果係yuu會員，仲可用4,000積分換1張$20嘅7-Eleven現金券，即換可即用。而且買任何Häagen-Dazs雪糕都有yuu印花，儲齊6個印花可再換1杯迷你杯或意式冰凍甜點，真係好抵。

本文轉載自《晴報》