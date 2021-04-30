7仔Häagen-Dazs脆皮雪糕三明治 5件只售$108 行政人員版 04:00 2021/04/30 分享： 黛安放假前會買定雪糕擺喺屋企慢慢歎。7-Eleven呢排做緊好抵嘅優惠，即日起至5月2日，用$108就可以買Häagen-Dazs脆皮雪糕三明治5件！ 如果係yuu會員，仲可用4,000積分換1張$20嘅7-Eleven現金券，即換可即用。而且買任何Häagen-Dazs雪糕都有yuu印花，儲齊6個印花可再換1杯迷你杯或意式冰凍甜點，真係好抵。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 買2份麥當勞早餐 送自動泡沫洗手液機 今日 買2份麥當勞早餐 送自動泡沫洗手液機 八卦名利場 - Delifrance尊貴2人茶餐 同媽咪歎貴婦式下午茶 今日 Delifrance尊貴2人茶餐 同媽咪歎貴婦式下午茶 八卦名利場 - 母親節商場優惠多 家電美粧養生齊備 今日 母親節商場優惠多 家電美粧養生齊備 八卦名利場 - 觀塘傳情微縮藝術展 盡覽裕民坊昔日風貌 今日 觀塘傳情微縮藝術展 盡覽裕民坊昔日風貌 八卦名利場 - 固力果牛油醬油味百力滋 只售$13 2021/04/29 固力果牛油醬油味百力滋 只售$13