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7仔Häagen-Dazs脆皮雪糕三明治 5件只售$108

行政人員版 04:00 2021/04/30

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黛安放假前會買定雪糕擺喺屋企慢慢歎。7-Eleven呢排做緊好抵嘅優惠，即日起至5月2日，用$108就可以買Häagen-Dazs脆皮雪糕三明治5件！

如果係yuu會員，仲可用4,000積分換1張$20嘅7-Eleven現金券，即換可即用。而且買任何Häagen-Dazs雪糕都有yuu印花，儲齊6個印花可再換1杯迷你杯或意式冰凍甜點，真係好抵。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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