有朋友經常笑我做生意太慷慨，對自己保障不夠。最近他問我有沒有要求合夥人或管理層簽協議書，當他們離開的時候，不能和集團競爭，不能帶走客戶。我說我不但沒有要求簽類似的協議書，我甚至跟他們說，如果有一天，他們認為集團不再為他們提供價值，我歡迎他們自立門戶。

朋友覺得這是不可思議，他認為我不但沒有為自己爭取合理報酬，連合理保障也沒有。如果他是廣告人的話，一定會跟我拍檔開公司，好過自己開。這樣起步更容易，風險更低，報酬更豐厚，而且羽翼豐滿後還可以自立門戶。

這些離職協議書在跨國企業很普遍，我打工的時候也簽過。雖然這是行業慣例，但離職帶走客戶的情況仍時有發生，有些還引致法律訴訟。我創業的時候，做得比協議書要求更徹底，我不但沒有涉足舊公司相關業務，連找舊客戶寒暄也沒有，部分舊客戶甚至因此有點氣。所以歸根究柢還是看甚麼人，而不是法律條文。

我做事不喜歡勉強別人，如果對方認為自立門戶比較好，即使增加他們獨立的壁壘也沒有用，他們總有方法避過，花太多精力爾虞我詐，也是浪費社會資源。

而且我相信我們集團理念吸納的，都是比較善良的人，他們不會見利忘義，也不會忘恩負義，這是我們合作的基石。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》