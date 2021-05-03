玳美雅亞太區總監Ernesto籲港人打針護己護人　助生活盡快恢復正常

新冠肺炎疫情重創全球奢侈品行業，意大利國際高級珠寶品牌玳美雅（DAMIANI）亞太區總監Ernesto Miraglia表示，儘管去年集團表現勝於預期，但其業務講求與人面對面互動，讓顧客親身體會品牌的百年文化承傳和貼心服務，故此他一直祈盼疫情能早日結束，而新冠疫苗的面世為他帶來希望。

▲ 香港的疫苗供應量充足，而且市民可以自行選擇想接種的疫苗，Ernesto呼籲健康人士應積極接種。

有數據及實例支持 接種高效疫苗利大於弊

在香港生活多年的Ernesto對高有效率的新冠疫苗寄予厚望，認為它們是香港乃至全球走出疫情陰霾的唯一出路，他本人亦以行動支持，早於數星期前完成接種兩劑復必泰疫苗。

被問到為何選擇復必泰和對該疫苗如此有信心時，Ernesto表示復必泰有科學理據支持，有效率高達95%且風險極低，經過權衡後認為效益大於風險。他還以英國和以色列為例，指前者有超過50%的成年人接種至少一劑新冠疫苗，現時疫情已大幅減緩；而後者則是全球疫苗接種比例最高的國家，早已解除封城狀態。

參照外國數據，Ernesto樂觀地認為：「只要接種率理想，（在開始疫苗接種計劃後）三個月就能恢復正常生活。」

接種疫苗不僅是為了「保護自己」 還是「公民責任」

可惜的是，受接種後事故的報導影響，港人普遍對新冠疫苗抱持觀望態度，疫苗接種率持續偏低。Ernesto對此甚為不解，因為外國民眾熱切期待讓生活重回正軌，恢復出國旅遊，所以踴躍接種疫苗，但他在港人身上卻看不到這種迫切性，好像甘於繼續配合口罩令和限聚令等防疫措施，令他不禁疑問：「我們要這樣生活到何時？」

此外，Ernesto觀察到港人注重接種疫苗對自己有何好處，例如完成接種後可否去旅行、獲豁免隔離、去健身室等。他認為香港政府固然可以利用這些「甜頭」作為接種誘因，但市民必須要明白到，接種疫苗最大的好處就是能提供保護。

Ernesto還寄語港人不要只着眼於本地情況，新冠病毒肆虐全球，若放寬旅遊禁令和防疫措施，往返高危地區的人士必定再次帶來播毒風險。有鑑於此，最有效的方法是人人都出一分力，達到群體免疫。他說：「除非你有無法接種疫苗的健康原因，否則我認為所有市民都應該盡公民責任注射疫苗。」

▲ 玳美雅作出一連串捐獻，不遺餘力地支持其員工、醫療人員和其他有需要人士渡過疫境。

逆境下不忘企業責任 捐助疫情重災區

有了沙士的經驗，玳美雅能夠在是次危機中迅速採取對策應變，並有餘裕幫助疫情嚴重的意大利渡過難關。例如，該集團動用其國際網絡採購口罩和其他個人防護裝備，捐贈給當地的醫院；向站在抗疫最前線的醫生和護士送贈旗下珠寶產品，對他們日夜不休的無私奉獻致謝；以及向意大利民防部提供佔地12,000平方米的生產設施，供作臨時醫院、露宿者庇護所或醫療用品倉庫之用。

玳美雅亦為受疫情影響的員工及其家人提供補助津貼方案，接下來將致力教育員工新冠疫苗的效益，鼓勵他們接種疫苗。

（復星支持）