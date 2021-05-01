《小不點的德布西音樂探險》 副刊版 2021/05/01 分享： 《小不點的德布西音樂探險》是法國五月的其中一場演出，大小朋友可跟小不點來一次音樂探險，一起聽着法國作曲家德布西（Claude Debussy）的音樂遊歷法國。德布西的創作靈感來自他非常寵愛的女兒艾瑪， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 皇家加勒比世界最大豪華遊輪 2022年登陸亞洲 2021/04/30 皇家加勒比世界最大豪華遊輪 2022年登陸亞洲 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 2021/04/29 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 2021/04/29 全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 2021/04/28 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 星巴克推出 兩款夏季鳳梨特飲 2021/04/28 星巴克推出 兩款夏季鳳梨特飲