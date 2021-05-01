《小不點的德布西音樂探險》是法國五月的其中一場演出，大小朋友可跟小不點來一次音樂探險，一起聽着法國作曲家德布西（Claude Debussy）的音樂遊歷法國。德布西的創作靈感來自他非常寵愛的女兒艾瑪，

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